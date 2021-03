Ashwini-Satwik bouleverse la deuxième graine pour passer au deuxième tour, Pranaav-Sikki retiré

La paire de doubles mixtes indiennes Ashwini Ponnappa et Satwiksairaj Rankireddy a provoqué un grand bouleversement le premier jour de Open de Suisse 2021 avec une victoire au premier tour contre les deuxièmes têtes de série Hafiz Faizal et Gloria Emanuelle Widjaja, d’Indonésie, mardi. Ashwini-Satwik n’a mis que 38 minutes pour battre Faizal-Widjaja 21-18, 21-10 pour se qualifier pour le deuxième tour du tournoi. Cependant, c’était des rideaux pour l’autre paire de doubles mixtes Pranaav Jerry Chopra-N Sikki Reddy alors qu’ils étaient évincés par la troisième paire de têtes de série de Marcus Ellis et Lauren Smith, d’Angleterre, 21-18, 21-15 en 39 minutes.

Le premier match du match d’Ashwini-Satwik était comme une balançoire. Le duo indien a pris une avance de 5-2 au début, mais le duo indonésien a riposté pour porter le score à 6-5. À partir de là, c’était comme un échange de quelques points chacun entre les deux paires. À 16-16, Ashwini-Sikki marque deux points pour faire 18-16 mais la paire indonésienne a remporté le point suivant. Cependant, Ashwini-Sikki a remporté les deux points suivants pour ramener trois points de jeu. Faizal-Widjaja a sauvé une balle de jeu mais Ashwini-Satwik a réussi à remporter ce set.

Le deuxième match a débuté de la même manière, mais alors que la paire indienne menait 5-4, ils ont changé de vitesse et ont commencé à prendre de grandes avance. A la pause, Ashwini-Satwik avait une avance de 11-6. Tout était Ashwini-Satwik après la pause alors que le duo indonésien avait du mal à enchaîner deux points tandis que le duo indien se déchaînait. Ashwini-Satwik a facilement empoché le deuxième match pour remporter le match.

Au deuxième tour, Ashwini-Satwik affrontera un autre duo indonésien à Rinov Rivaldy et Pitha Haningtyas Mentari.

Jeux du mercredi:

Simple femmes

1. PV Sindhu vs Neslihan Yigit (Turquie)

2. Saina Nehwal vs Phittayaporn Chaiwan (Thaïlande)

Simple hommes

1. Kidambi Srikanth contre Sameer Verma (Inde)

2. HS Prannoy contre Mark Caljouw (Pays-Bas)

3. Sourabh Verma vs Christian Kirchmayr (Suisse)

4. Ajay Jayaram vs Sitthikom Thammasin (Thaïlande)

5. Parupalli Kashyap vs Pablo Abian (Espagne)

6. B Sai Praneeth contre Misha Zilberman (Israël)

7. Lakshya Sen vs Tanongsak Saensomboonsuk (Thaïlande)

Double dames

1. Ashwini Ponnappa, N Sikki Reddy vs Annabella Jaeger, Stine Küspert (Allemagne)

Double hommes

1. MR Arjun, Dhruv Kapila vs Vladimir Ivanov, Ivan Sozonov (Russie)

2. Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty vs Christopher Grimley, Matthew Grimley (Écosse)