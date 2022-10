Ashwin quittant calmement le large contre le Pakistan lors de la dernière balle du match était un mouvement “sous-estimé”

Il faut un courage extrême et une conscience du jeu pour laisser le ballon seul aussi nonchalamment que Ravichandran Ashwin l’a fait lorsque des millions d’yeux étaient rivés sur lui pour le voir marquer les points gagnants pour son pays lors de la dernière livraison lors du match Inde-Pakistan en Coupe du monde T20 . Le spinner est sorti au milieu du MCG bondé lorsque Dinesh Karthik a été défait par Mohammad Nawaz lors de l’avant-dernière livraison du match. DK a raté le balayage et a été touché sur ses pads. Le ballon est revenu derrière et le gardien de guichet pakistanais Mohammad Rizwan l’a récupéré rapidement et a coupé les cautions.

L’Inde avait encore besoin de 2 sur 1 quand Ashwin a pris sa garde. Nawaz a roulé à fond et sur le côté de la jambe. Ashwin a juste laissé tomber. Il n’a pas non plus tenté de tirer, ni bronché.

Un geste intelligent d’Ashwin a égalisé les scores. Au ballon suivant, le militant cool a lancé Nawaz à mi-course, et l’Inde a arraché une victoire célèbre des mâchoires du Pakistan.

Virat Kohli a été célébré largement et à juste titre pour son invaincu 82 qu’il a lui-même appelé ses plus grandes manches à ce jour. Hardik Pandya a été salué pour être là avec Kohli, presque jusqu’à la fin. Pandya avait également scalpé trois guichets pakistanais cruciaux de Haider Ali, Shadab Khan et Mohammad Nawaz.

Mais Ashwin n’a pas été oublié.

Ashwin connaissait la gravité de partir seul si loin, tout comme ceux qui le regardaient le faire sans aucune inquiétude au monde.

On ne parlera pas d’Ashwin quittant le large, mais c’était quelque chose d’intelligent. —Sarah Waris (@swaris16) 23 octobre 2022

L’intelligence d’Ashwin pour laisser cette balle au large est ce dont nous avons besoin dans la vie ! 😂 #indvspak – Madan Gowri (@ madan3) 23 octobre 2022

Le calme et la présence d’esprit d’Ashwin étaient vraiment impressionnants pendant le large et le tir qui a mené l’Inde vers la victoire. — Jean. (@CricCrazyJohns) 23 octobre 2022

le niveau de calme qu’Ashwin a dû juger sous TELLE pression pour juger ki ye ball large hai >>> – uno (@bbgathome) 23 octobre 2022

2 requis sur 1, des millions de personnes regardent et l’homme a l’audace de laisser le ballon pour large !! #Ashwin — Nourrisson (@infant_tweet) 23 octobre 2022

Lorsqu’un utilisateur de Twitter trouve un clip aléatoire pour montrer la représentation meme de votre mouvement tactique.

Ashwin anna trompant le quilleur pour produire un WIDE. pic.twitter.com/stY8h2osKh — LEE ⑩ (@trolee_) 23 octobre 2022

C’est comme ça qu’Ashwin Anna roule.

N’a rien fait pour tout faire, @ashwinravi99 pic.twitter.com/G0ukHAGao4 – Silly Point Kohli (@FarziCricketer) 23 octobre 2022

Harsha Bhogle, la voix du cricket, a également eu son mot à dire.

“Pendant que vous célébrez la victoire, ayez une pensée pour le calme d’Ashwin en jouant au large et en ne cherchant pas le slog.”

Pendant que vous célébrez la victoire, ayez une pensée pour le calme d’Ashwin en jouant au large et en ne recherchant pas le slog. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 23 octobre 2022

En fin de compte, l’Inde a remporté le concours du bord du siège contre le Pakistan avec zéro livraison et quatre guichets à revendre. Virat Kohli a été élu Joueur du Jeu pour son mémorable 82* (53).

