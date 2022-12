Ashwin Datta remporte la catégorie Formule 4 LGB ; Kyle Sacs Coupe Novice

Ashwin Datta de Dark Don Racing a poussé la pédale au métal dans le dernier tour pour remporter la course et devenir champion de la catégorie Formule 4 LGB lors de la dernière manche du 25e championnat national de course JK Tire FMSCI. Dimanche appartenait à Ashwin puisqu’il a remporté les deux courses au Kari Motor Speedway avec domination. Il a montré qu’étant expérimenté, sa faim était intacte lorsque les rideaux sont tombés sur l’édition du jubilé d’argent du championnat national de course JK Tire FMSCI.

Ashwin, ravi, a déclaré: «C’est probablement le championnat le plus proche que JK (Tyre) ait jamais vu en 25 ans. A l’approche de la course finale, un seul point séparait les deux premiers. Je menais confortablement, puis la voiture de sécurité est entrée en jeu. Elle a réduit mon avance et Arya (Singh) a dépassé. Je n’ai pas baissé les bras, j’ai baissé la tête et j’ai donné le meilleur de moi-même. Je n’oublierai jamais ce moment et ce jour de toute ma vie. Je suis reconnaissant à toute mon équipe de Dark Don Racing pour leur soutien constant tout au long.”

La Formule LGB 4 est une bête capable d’aller au-delà des 150 km/h sur une ligne droite plate. La dernière course et les derniers tours ont vu une forte adrénaline alors qu’Ashwin, Saran Vikram Tmars et Arya Singh, basés à Chennai, étaient engagés dans une grande poursuite sur le circuit de 2,3 km. Le temps était agréable et les pilotes ont pu pousser fort avec leurs machines sous les encouragements du public. Pour ceux qui ont regardé les courses en direct sur les réseaux sociaux également, le dimanche a été riche en sensations fortes. Ashwin a remporté la dernière course avec un temps de 27:46.956.

Tout se résumait également à la dernière course de la catégorie JK Tire Novice Cup avec Kyle Kumaran montrant son contrôle aux roues. Il a terminé deuxième derrière Dhruvh Goswami de MSport, mais a tout de même remporté le championnat. Dans une course serrée, Dhruvh a terminé la course de 10 tours en 15: 47.703. Kyle était légèrement derrière à 15: 52.395. La deuxième place du championnat est revenue à Vinith Kumar.

Tel était le flux d’adrénaline, les spectateurs et les fans ont fait le plein de sensations fortes. Kyle, qui a fait preuve de vitesse et de régularité en remportant deux courses samedi, a été stratégique dimanche. Il savait que terminer la course était plus important que d’être téméraire.

Lorsqu’il est arrivé deuxième, il savait qu’il avait déjà scellé le championnat, car il se tenait à un total de 66 points au total. Pour l’adolescent de Chennai qui a émergé du karting et est passé aux voitures de course, ce fut un grand jour. Vinith avait 60 points au total.

« Dans l’ensemble, ce fut une excellente saison avec DTS Racing, Vinith terminant également deuxième. C’est très difficile de gagner le championnat après avoir raté une manche. En fin de compte, cela s’est avéré être une très bonne saison et un excellent week-end pour moi”, a déclaré Kyle.

Kyle a été constant en karting en tant que junior, mais la visibilité qu’il a obtenue à Dubaï en participant à des événements là-bas l’a rendu encore plus solide. Il a un style de course propre et la vue d’ensemble était en vue, pour empocher le trophée du championnat.

L’équipe DTS Racing a captivé l’imagination des fans en remportant les deux premières places et en remportant également le championnat des constructeurs. La saison de course 2022 de la 25e édition du championnat national de course JK Tire FMSCI s’est déroulée sans aucun problème.

Dans la JK Tire présente la Royal Enfield Continental GT Cup, Sudheer Sudhakar de Delhi a remporté la course de 10 tours en 14:00.738. À la deuxième place est venu Anish D Shetty de Bengaluru; tandis qu’Allwin Xavier est arrivé troisième.

Dans la JK Tire Endurance League Cup propulsée par United CRA, Abhishek V et Amarnath Menon sont arrivés en tête. La paire de Jeoffrey Reviven et Johann Reeves a terminé deuxième. La troisième place a été prise par Jayanth Prathipati et Alwin Sundar. Le temps total était d’une heure d’endurance à vélo.

Contrairement aux années précédentes où le Covid 19 était un facteur majeur, cette fois les organisateurs ont pu mener les événements en toute liberté et les spectateurs étaient présents physiquement au Kari Motor Speedway.

Résultats provisoires :

JK Tire Novice Cup (10 tours) :

1. Dhruvh Goswami (Sport M) 15:47.703

2. Kyle Kumaran (DTS Racing) 15:52.395

3. Arjun Syam Nair (Momentum Motorsports) 15:52.396

__

LGB Formule 4 – Course 2 (15 tours) :

1. Ashwin Datta (Dark Don Racing) – 19:43.958

2. Arya Singh (Dark Don Racing) – 19:44.242

3. Tijil Rao (Dark Don Racing) – 19:45.141

__

LGB Formule 4 – Course 3 (20 tours) :

1. Ashwin Datta (Dark Don Racing) – 27:46.956

2. Saran Vikram Tmars (Mars Racing) – 27:48.122

3. Arya Singh (Dark Don Racing) – 27:48.301

JK Tire présente la Royal Enfield Continental GT Cup (10 tours) :

1. Sudheer Sudhakar – 14:00.738

2. Anish D Shetty – 14:01.411

3. Allwin Xavier – 14:02.898

JK Tire Endurance League Cup propulsé par United CRA :

1. Abhishek V et Amarnath Menon – 59:59.976

2. Jeoffrey Reviven et Johann Reeves – 1:00:09.968

3. Jayanth Prathipati et Alwin Sundar – 1:00:10.138

