Ashutosh Mehta s’ouvre sur le succès de la bio-bulle d’ISL, les débuts en Inde et les liens ATKMB

Ashutosh Mehta se souviendra de la saison 2020-21 pour plusieurs raisons. L’arrière droit né à Mumbai a eu une excellente campagne en Super League indienne, a fait ses débuts tant attendus pour l’équipe de football masculine indienne, le tout, après avoir récupéré Covid-19.

Ashutosh, dans une interview exclusive avec news18.com, a rappelé comment il avait récupéré le virus et a félicité la Super League indienne pour avoir organisé avec succès le tournoi pendant une pandémie.

« Chapeau à eux pour la façon dont ils ont organisé le tournoi », a déclaré Ashutosh Mehta à news18.com.

Il a récupéré à temps pour le début de la campagne ISL du Northeast United FC. Il était toujours présent pour les Highlanders, effectuant des interceptions cruciales et marquant son premier but dans le tournoi en plus de fournir deux passes décisives.

L’homme de Khalid Jamil

Ashutosh a rejoint NEUFC la saison dernière où il fait équipe avec Khalid Jamil, sous lequel il a joué au Mumbai FC et à l’Aizawl FC, aujourd’hui disparus, où il a remporté son premier titre en I-League.

Interrogé sur sa relation avec Khalid, le seul entraîneur indien de l’histoire de l’ISL qui a conduit son équipe aux séries éliminatoires de l’ISL, Ashutosh a avoué: «Chaque entraîneur préfère ses joueurs et je suis l’un des joueurs de Khalid.»

«C’est la confiance, la foi manifestée par lui et pour moi c’est mon travail de livrer. Je joue avec lui depuis plus d’une décennie. Il était mon entraîneur dans l’équipe junior et il sait exactement de quoi je suis capable », a-t-il ajouté.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le joueur de 30 ans revêtirait à nouveau le rouge et le marron de Mohun Bagan, avec qui il a remporté son deuxième titre en I-League en 2019-20.

Rejoindre Mohun Bagan?

Confronté à une mise à jour, Ashutosh a déclaré qu’il ne pouvait ni confirmer ni nier quoi que ce soit.

Posé la question de savoir quelle équipe est sa préférée, Ashutosh dit «Mohun Bagan» avec un sourire ironique.

Il n’a pas été retenu suite à l’association de Mohun Bagan avec ATK pour devenir ATK Mohun Bagan, compte tenu de la richesse des talents dont ATKMB dispose du côté droit de la défense. Ashutosh n’est cependant pas inquiet pour la concurrence et a affirmé que c’est quelque chose qui le motive.

«Il y a de la compétition dans chaque club. Partout où j’ai joué, il y a eu de la compétition et partout où je suis allé, j’ai joué. Il est toujours bon que vous ayez une concurrence saine, on peut s’améliorer. Donc, cela ne fera pas beaucoup de différence dans ma performance », a-t-il déclaré.

L’attente de 12 ans

Ashutosh a fait ses débuts en équipe nationale plus tôt en mars, lors du match nul 1-1 de l’Inde contre Oman lors d’un match amical international. Dans une interview accordée à l’AIFF, il avait déclaré que le première personne qu’il a appelée quand il a appris sa sélection dans l’équipe, c’était sa mère.

Lorsqu’on lui a demandé ce que sa mère lui avait dit après le match, Ashutosh a répondu: «Quand j’ai dit à maman que je vais jouer au football pour le pays, elle a demandé – ‘Alors, à quoi jouiez-vous avant?’. Elle n’a pas beaucoup d’idée. Les gens ont pris récemment et ma mère aussi, je pense, a une meilleure idée que – ‘Oui, mon fils joue pour l’Inde.’ »

«Elle était très heureuse quand j’ai montré mon maillot à maman», a-t-il ajouté.

Il était personnellement heureux lorsqu’il a porté le maillot du Blue Tiger pour la première fois, après ce que l’on appelle une «attente de 12 ans» et le résultat d’un «voyage qui a été conçu».

Vitesse, physique, traversée, agressivité

Ashutosh a rappelé ce que l’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football masculin, Igor Stimac, lui avait dit avant son premier match international.

«Il m’a appelé dans sa chambre. Il m’a donné quelques conseils tactiques et a dit: «Je sais que c’est votre première fois. Je vous suis depuis pas mal de temps. Vous avez tous les attributs pour jouer à ce niveau. Vous avez la vitesse, le physique, la traversée, l’agressivité. ‘- ce qui m’a donné beaucoup de confiance. Lorsque l’entraîneur vous dit des choses sur vous, cela vous donnera sûrement un coup de pouce », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce que le réaction de l’équipe C’était après que la jeune équipe indienne ait perdu 6-0, Ashutosh a déclaré: « Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais vous devez continuer à vous battre jusqu’à la fin. »

Ses plans pour la saison à venir restent cependant meilleurs que ce qu’il a géré la saison précédente et fonctionnent mieux.

«Je suis une personne toujours prête à travailler et à m’améliorer, à apprendre et à gagner. Partout où je vais, je veux gagner », a-t-il déclaré.

