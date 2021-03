Après avoir glissé le ballon devant le gardien de but et vers la ligne de but, Ferran Corominas du FC Goa était déjà prêt à rouler vers le drapeau de coin pour célébrer devant la foule partisane du stade Fatorda, à Goa.

Cependant, l’attaquant a été laissé les mains sur la tête avec admiration après que le défenseur du FC Pune City, Ashutosh Mehta, ait glissé au tout dernier moment avec un défi héroïque et envoyé le ballon pour un corner.

De tels tacles de dernière seconde ne sont pas une rareté dans le football, mais ce qui s’est passé immédiatement après l’autorisation a fait d’Ashutosh une sensation mondiale sur Internet. En récupérant le ballon, il est entré en collision avec le poteau de but, l’aine d’abord et la vidéo de l’incident est devenue virale dans le monde en un instant, en 2018.

«Je suis devenu vraiment célèbre», dit Ashutosh en riant. «Des gens du monde entier – du Brésil à l’Espagne en passant par le Nigéria – m’ont envoyé des messages sur tous mes comptes de médias sociaux. Certains se moquaient de moi, me trahissaient. Mais les gens qui comprennent vraiment le football ont apprécié la sauvegarde que j’ai faite et les efforts que j’ai déployés. Je suis quelqu’un qui est toujours prêt à mourir pour mon équipe et je ferai tout ce que je peux pour contribuer à la victoire de mon équipe.

« L’APPEL DE L’ÉQUIPE NATIONALE SIGNIFIE LE MONDE POUR MOI »

Ashutosh comprend que faire partie du contingent de 27 membres de l’équipe nationale est important, mais ce n’est pas encore énorme pour lui – car il pense qu’il reste encore beaucoup à faire. Il s’agit de sa toute première convocation des Blue Tigers et on peut imaginer la gravité du moment pour lui.

Il poursuit après une brève pause: «Ce fut une longue attente de 12 ans pour cette opportunité. Chaque jour, depuis que j’ai commencé à jouer au football, j’ai travaillé pour ce moment précis! Cela signifie définitivement le monde pour moi. Je suis tout à fait prêt à donner le meilleur de moi-même et à faire tout ce qu’il faut pour rendre mon équipe et la nation fières.

«C’est un sentiment de fierté de porter la tenue et le maillot de l’équipe nationale. J’étais si heureux quand j’ai vu mon nom sur la liste des 35 joueurs qui ont été appelés au camp de l’équipe nationale. Immédiatement, la première personne que j’ai appelée était ma mère. Toute ma famille est vraiment heureuse et fière! » il ajouta.

L’engagement et le caractère ont été les caractéristiques du jeu d’Ashutosh au cours de sa carrière, depuis ses jours au Mumbai FC jusqu’à sa dernière saison avec le NorthEast United FC, où il était une figure clé de la course inoubliable des Highlanders aux séries éliminatoires, qui a présenté une série de 10 matchs sans défaite à la fin de la phase de championnat.

«La saison avec NEUFC restera toujours très spéciale. L’équipe a fait preuve de beaucoup de caractère. Nous ne nous sommes pas arrêtés aux revers et avons cru en nos forces en tant qu’équipe tout au long. Si nous n’avions pas eu l’intention de le faire, il aurait été difficile de survivre. Le joueur le plus important de l’équipe était l’équipe. C’était la clé. Dans l’ensemble, nous sommes tous très fiers de la façon dont nous avons terminé », a-t-il déclaré.

« AIZAWL & MB TRIOMPHES RIEN À PEU DE CONTES DE FÉES »

Un arrière droit solide en attaque, fort dans les airs et à l’aise avec le ballon à ses pieds, Ashutosh a été un joueur constant au fil des ans au niveau du club et a deux médailles de vainqueurs de Hero I-League dans son casier – 2016 -17 avec Aizawl FC, puis 2019-20 avec Mohun Bagan.

Cependant, les deux triomphes sont venus avec leur juste part de revers et de sacrifices, et selon le défenseur, ils ne sont rien de moins que «deux contes de fées».

«Quitter ma ville natale de Mumbai et aller au Mizoram pour jouer pour l’Aizawl FC a été la décision la plus difficile que j’aie jamais prise. C’était vraiment, vraiment difficile de s’adapter. Tout était si différent de ce à quoi j’étais habitué – la nourriture, le temps, la culture, la langue. Mais avec le recul maintenant, nous avons eu la saison la plus incroyable et créé l’histoire », se souvient-il.

«Puis vint Mohun Bagan. Après la saison avec Pune City (2018-19), j’étais blessé et en disgrâce. Ce fut une période vraiment difficile pour moi. J’avais du mal à trouver une équipe et quand l’opportunité de signer pour Mohun Bagan s’est présentée, je l’ai saisie à deux mains et je suis partie avec un point à prouver. Avec le recul maintenant, c’était une saison vraiment incroyable et la façon dont nous l’avons gagnée était incroyable. Quelle équipe nous avions!

Ashutosh a poursuivi: «Gagner la Hero I-League avec Aizawl et Mohun Bagan restera toujours spécial pour moi. Il est difficile de mettre des mots sur ce que j’ai ressenti. Les deux championnats me tiennent à cœur et je vais en parler à mes enfants. Les deux étaient comme des contes de fées. L’affection manifestée par les fans à Aizawl et à Calcutta est quelque chose que je garderai toujours dans mon cœur.

« LA BONNE MENTALITÉ NE SORTIRERA JAMAIS DE STYLE »

Les Blue Tigers doivent affronter Oman et les Émirats arabes unis lors des matchs amicaux internationaux les 25 et 29 mars respectivement, et Ashutosh se prépare à tout donner et à s’assurer une place dans l’équipe finale. En même temps, il souhaite profiter de cette opportunité pour apprendre et évoluer en tant que joueur.

Il a déclaré: «Je suis une personne qui est toujours prête à apprendre et à s’améliorer. C’est quelque chose qui me rend heureux. Notre entraîneur-chef Igor Stimac a joué au football au plus haut niveau et a l’expérience d’entraîneur partout dans le monde. Donc, j’ai juste hâte de m’améliorer et de grandir sous lui et Venky-bhai (entraîneur adjoint Venkatesh Shanmugam). Je veux leur exprimer ma gratitude pour m’avoir fait confiance et me donner une chance de prouver mon courage, et mon entraîneur de club Khalid Jamil pour sa confiance en moi.

«Quand j’ai commencé, je n’avais jamais imaginé rien de tout cela. La seule chose que je savais, c’était mon amour pour le beau jeu et la capacité de travailler plus dur que quiconque. Depuis, je n’ai pas arrêté. Maintenant, à ce stade, je suis convaincu que le travail acharné, la cohérence et la bonne mentalité ne se démoderont jamais. Je suis plus que jamais concentré pour être la meilleure version de moi-même.

«J’ai fait partie de nombreux contes de fées et j’espère que celui-ci est le plus spécial de tous», gloussa-t-il.