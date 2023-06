Ashton Washington: La première éclaireuse à plein temps de l’histoire des Chicago Bears à poursuivre son rêve dans la NFL | Nouvelles de la NFL

Ashton Washington, coordinateur du personnel des joueurs des Bears de Chicago

Ashton Washington savait qu’elle appartenait au football, savait qu’elle appartenait à la NFL. Elle ne savait tout simplement pas comment s’y rendre.

Il sert d’histoire à laquelle la plupart des membres du personnel féminin de la ligue pourraient s’identifier, après avoir écrasé des récits obsolètes tout en prenant d’assaut les tours d’une industrie autrefois dominée par les hommes avec des CV chargés et des connaissances chevronnées.

Ashton Washingtons était en nombre insuffisant pendant son enfance. Pas plus.

« J’ai regardé les meilleurs entraîneurs, que ce soit à l’université ou dans la NFL, mais ils étaient tous des hommes, donc je n’ai jamais eu de femme que je puisse admirer dans le jeu dans lequel je travaille », a-t-elle déclaré. Sports du ciel.

« Pour moi, il s’agit de regarder comment ils le font et d’y apporter votre propre tournure et tournure, puis lorsque je suis entré dans le football universitaire où j’ai commencé, je voyais de plus en plus de femmes, c’était la meilleure partie.

« Vous voyez de plus en plus de femmes et vous continuez à vous efforcer d’en amener plus derrière vous. »

Washington en présence d’étudiants de BUILD Chicago pour la première école scoute à Halas Hall

Washington, la sœur du receveur des Jaguars de Jacksonville, Parker Washington, est entrée dans l’histoire en août 2021 lorsqu’elle a été embauchée par les Bears de Chicago en tant que première éclaireuse à plein temps de l’équipe après un stage au sein de l’organisation.

C’était le prochain échelon sur l’échelle escarpée et branlante des entraîneurs du football pour la jeune fille qui avait grandi au Texas, où – selon ses mots – « le football était fondamentalement votre religion ».

« J’entame ma troisième saison, donc je suis ici depuis une minute », a-t-elle déclaré. « Mon parcours est comme celui d’un joueur de football, j’ai commencé au lycée en tant que journaliste et analyste en recrutement, puis j’ai fait mon chemin vers la XFL avec les Houston Roughnecks.

« La XFL a fini par s’effondrer pendant la pandémie, j’ai donc perdu mon emploi là-bas, puis j’ai fini par recevoir un appel à l’Université de l’Illinois.

« Je suis allé travailler pour l’Illinois, puis de l’Illinois, je suis allé à Texas Tech, pendant que je suis à Texas Tech, je reçois un appel des Bears de Chicago à propos d’un stage. »

Washington prendrait le téléphone de l’entraîneur-chef de Texas Tech, Matt Wells, pour demander à la fois des conseils et la permission de suivre le stage. Ce n’était pas un long appel téléphonique. Ce n’était pas non plus nécessaire.

« Il dit ‘Je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas !' », rit-elle.

« Je me lève ici, je fais ce que je fais et je travaille, je travaille. Je ne venais pas nécessairement ici pour chercher un emploi, mais pour profiter de l’opportunité.

« Je suis monté ici et je ne suis jamais parti. »

Neil Reynolds de Sky Sports et Majeetah, joueur de flag-football des Bears britanniques, ont eu l'honneur d'annoncer le choix de quatrième ronde des Bears de Chicago, en direct des studios Sky Sports !

Il ne fallut pas longtemps avant que Washington ne revienne au téléphone avec Coach Wells – cette fois pour lui faire savoir qu’elle ne reviendrait pas.

« C’était un au revoir difficile, quand vous êtes avec quelqu’un dans un programme de football, vous ressentez un lien si fort. L’entraîneur Wells comprend l’opportunité qui se présente. »

La sortie de Washington dans l’Illinois était intervenue dans le cadre d’un nettoyage absolu de la maison à la lumière du limogeage de l’entraîneur-chef Lovie Smith lors de la campagne 2020.

C’était un nouveau revers mais rien qu’elle ne pouvait ignorer, ayant déjà aveuglé de multiples efforts pour l’éloigner d’une carrière dans le football. Tout refoulement avait été vain.

« Pour moi personnellement, c’était un coup de main, beaucoup d’entraîneurs ont vu que j’étais très passionnée, donc ils étaient disposés et ouverts à m’aider », a-t-elle expliqué.

« Je n’étais pas seulement là pour être ceci ou cela ou écrire l’histoire, c’était parce que j’aime le football. »

Les Bears se sont immédiatement sentis comme chez eux. Une maison qui avait été séduite par un QI footballistique profond et un œil détaillé pour le talent plutôt que par le glamour qui l’accompagnait autour d’une location historique.

« Tout le monde était vraiment accueillant, c’est une chose qui ressort », a ajouté Washington. « Lorsque les visiteurs entrent ou que les joueurs viennent pour des visites, ils remarquent la culture et les gens en particulier.

« Ici, vous ressentez vraiment cet aspect familial. C’est quelque chose que nous essayons constamment de saisir ici.

« J’adore qu’ils ne me voient pas comme un numéro, ils me voient comme quelqu’un avec de bonnes qualités, de bonnes capacités et juste ce que j’apporte à la table.

« J’ai l’impression d’avoir cela derrière moi, c’est tout ce que vous voulez vraiment dans un environnement de travail, d’avoir autour de vous des gens qui savent ce que vous pouvez apporter et d’être ouvert à vous avoir dans le cadre. Ils me voient comme faisant partie de l’équipe, c’est la plus grande chose. »

Le quart-arrière des Chicago Bears Justin Fields échappe à un sac et sprinte vers le haut sur une course de 39 verges qui se termine presque par un touché

Il y a actuellement 33 éclaireuses à temps plein employées par des équipes de la NFL, selon ESPN, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ayant récemment embauché Maya Ana Callender en tant que première éclaireuse des 64 ans d’histoire de la franchise.

L’année dernière, pendant ce temps, 15 femmes occupaient des postes d’entraîneur pendant l’entraînement, alors qu’il y avait 21 entraîneurs sportifs féminins dans la ligue et 319 femmes occupant des postes au bureau de la ligue de la NFL.

L’ancien entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, est un défenseur de longue date de l’influence du personnel féminin, notamment en embauchant Jen Welter avec les Cardinals de l’Arizona en 2015 et en travaillant depuis avec l’entraîneur adjoint de la ligne défensive Lori Locust et le directeur de l’entraîneur de réadaptation/performance Maral Javadifar. à Tampa Bay.

Locust parlerait à un environnement aveugle au genre sous Arians, dans lequel les joueurs se moqueraient d’elle et absorberaient ses enseignements autant qu’ils le faisaient avec des collègues masculins. Washington attribue aux Bears le mérite d’avoir emboîté le pas.

« Absolument, surtout ici à Chicago », a-t-elle déclaré. « Tout le monde est traité de la même manière, nous nous reprenons tous un par un.

« Si je suis plus faible dans un domaine, cette faiblesse n’est jamais évitée, elle est toujours aidée et poussée pour me rendre meilleur.

« C’est l’inverse pour les hommes, on fait pareil. C’est du donnant-donnant pour s’améliorer.

« C’est inclusif du genre où parfois ils essaient d’oublier, vous ne voulez pas être ce pouce endolori. »

Sam Rapoport, directeur principal de la diversité, de l’équité et de l’inclusion de la NFL, a été le fer de lance de l’émergence d’une voie plus claire vers les opportunités à travers la ligue.

En 2017, elle a lancé le NFL Women’s Forum, un événement annuel qui voit des candidates se réunir avec des entraîneurs et des cadres de toute la ligue dans le but d’établir des relations et de stimuler les perspectives d’emploi.

Depuis, plus de 200 candidates ont été embauchées par les équipes.

« Sam Rapoport fait définitivement partie de mon parcours », s’amuse Washington. « Je dois lui envoyer des textos et l’appeler tout le temps.

« Elle m’a écouté à l’Illinois quand j’ai dû traverser ma première situation de tir et cela fait partie du football, c’est ce qui se passe. Quand j’ai traversé la situation à l’Illinois, mon dos était contre le mur et moi étant ambitieux, je savais ce que je Je voulais faire et je savais que je voulais être dans le football, je suivais ses conseils et son point de vue. Elle disait « continue, si tu le veux, tu n’arrêteras pas ».

« Je voulais être dans la NFL, je ne savais tout simplement pas quand et comment. L’essentiel était de rester dans le football, alors Sam Rapoport était simplement une oreille attentive et me donnait des conseils a été la meilleure partie de mon parcours.

« Quand j’ai eu le travail avec les Bears, elle criait » VOUS TRAVAILLEUSE DUR, ALLONS-Y « , pour elle, elle disait » montez un peu, travaillez plus dur maintenant, continuez « . C’est juste faire ça, travailler plus dur chaque année. »

Ces jours-ci, Washington passe son temps sur la route à parcourir les programmes universitaires, à analyser des films de jeux, à interviewer des prospects et à taper des rapports de joueurs en tant que pierre angulaire du processus de recrutement de Chicago.

Pour elle, le tournant est la confiance avec laquelle elle a été habilitée.

« Je n’hésite pas vraiment à parler, pour moi ici, ils m’encouragent à parler et à utiliser ma voix », poursuit-elle. « Si vous n’aimez pas un joueur ou si vous aimez un joueur, n’ayez pas peur de dire quelque chose.

« C’est la confiance et cette confiance renforce la confiance avec les gars autour de vous, en particulier votre directeur général et votre entraîneur-chef. Ils croient en votre travail et en ce que vous apportez à la table. Ce n’est pas parce que vous êtes une femme, c’est à cause de la qualité de votre travail. »

Ealing Fields célèbre avec le trophée du championnat après avoir remporté la première édition du concours de drapeaux pour filles (NFL UK)

La vie sur la route s’accompagne de sacrifices, le plus important étant de longues périodes loin de la famille proche. Washington ne le changerait pas, cependant, et ceux qui l’ont vue grandir ne le feraient pas non plus.

La jeune fille qui a grandi en adorant le football au Texas mais qui manque de modèles évidents fait maintenant partie d’une organisation des Bears qui s’est récemment associée aux Jets de New York pour lancer la première ligue de drapeau entièrement féminine au Royaume-Uni.

Un signe des temps – celui qu’elle souhaite être arrivé plus tôt.

« C’est absolument remarquable, ça me rend tellement excitée, surtout quand vous recevez des alertes », a-t-elle déclaré.

« J’ai beaucoup de gars dans notre équipe qui m’envoient des articles sur ce qui se passe avec le drapeau britannique de la NFL et je deviens fou dans mon bureau.

« Quand j’étais petite, j’aurais aimé voir ça. C’est remarquable de voir des filles faire partie d’un environnement compétitif et être capables de faire quelque chose qu’elles pourraient vraiment aimer et qu’elles n’étaient pas capables de faire auparavant et maintenant elles le peuvent. C’est de l’histoire devant nos yeux. »