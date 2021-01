Non, tu n’es pas punk. Ashton Kutcher met simplement fin aux rumeurs sur la mort de sa co-star de la manière la plus Ashton Kutcher possible.

Il semble que l’acteur prenne sur lui d’être porteur de bonnes nouvelles, alors qu’il répand le mot que son Ce spectacle des années 70 co-star Tanya Roberts n’est pas vraiment mort le 3 janvier. Mike Pingel avait précédemment confirmé sa mort, avant de dire à NBC News que la star de 65 ans est toujours en vie.

Mais pas tout d’elle Ce spectacle des années 70 castmates a obtenu le mémo. Donc, le lundi 4 janvier, Ashton a tweeté pour leur faire savoir.

Topher Grace était parmi ceux qui pleuraient sa mort. Il a écrit à l’origine: « J’étais si triste d’apprendre que Tanya Roberts est décédée. Elle était une Bond girl, l’un des anges de Charlie, et vraiment une personne charmante avec qui travailler. » le Spider-Man 3 L’acteur a ajouté: « Je n’avais jamais joué auparavant et, pour être honnête, un peu nerveux avec elle. Mais elle n’aurait pas pu être plus gentille. Tu vas nous manquer Midge », faisant référence à son personnage Midge Pinciotti, alors qu’il incarnait Eric Forman de 1998 à 2006.