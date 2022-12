Ashton Kutcher s’est presque suicidé pour donner son cœur à son frère malade Mopays.com

“Ashton est allé voir ses parents et a dit : ‘Prends mon cœur.’ Il l’a dit sincèrement. Il voulait vraiment le donner à son frère », a ensuite confirmé le Dr Agus. “La personne qu’il aimait le plus au monde, son frère, [was] passer par là et il n’a pas pu… juste pousser [Michael] sur. Il avait aidé son frère atteint de paralysie cérébrale et de problèmes sociaux à l’école, mais voici maintenant un problème qu’il ne peut pas résoudre.

Heureusement, la vie de Michael a fini par être sauvée lorsqu’un donneur d’organes compatible a été trouvé dans les 24 heures et qu’il a reçu une greffe du cœur. Cependant, ses problèmes n’étaient pas résolus à ce moment-là. Il a finalement développé un caillot sanguin, deux ans plus tard, et a dû subir une chirurgie cardiaque. Toute cette expérience a aidé Ashton à être reconnaissant pour sa propre santé.

“Je pense que debout sur le balcon en disant:” Je suis un match “, ce moment est probablement le moment exact où le changement a eu lieu”, a ajouté Ashton. “Où je me dis, ‘Comment puis-je avoir autant de chance? Et mon frère d’être né avec une paralysie cérébrale, puis d’avoir une greffe du cœur, puis d’avoir ce caillot de sang aléatoire… Qui doit traverser ça ? Comment puis-je être aussi chanceux ? »

“Il y a eu un moment dans tout cela où j’ai déménagé à New York et commençais à gagner du terrain avec ma carrière et Mike est venu me rendre visite et rester et il m’a regardé et il a dit:” Chaque fois que tu te sens désolé pour moi , tu me fais moins. C’est la seule vie que j’ai jamais connue, alors arrêtez de vous sentir désolé pour la seule chose que j’ai », a-t-il poursuivi. «Cela a ensuite créé un changement complet vers où je pense que nous sommes aujourd’hui, c’est-à-dire que nous sommes à nouveau égaux. C’est ça.”

Ashton a d’abord révélé publiquement que Michael souffrait de paralysie cérébrale dans une interview en 2003, et bien que ce dernier ait été “en colère” au début, il a continué à le voir comme une “faveur” qui lui a permis de vivre sa vraie vie. “[Ashton] m’a rendu la plus grande faveur qu’il ait jamais faite parce qu’il m’a permis d’être moi-même », a déclaré Michael en 2021.

