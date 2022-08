Ashton Kutcher révèle un diagnostic de vascularite, dit qu’il ne pouvait pas marcher, parler ou entendre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ashton Kutcher a révélé qu’il ne pouvait ni marcher, ni entendre, ni parler après avoir reçu un diagnostic de vascularite il y a deux ans.

Kutcher a parlé de la maladie dans un aperçu de son apparition dans “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”.

“Il y a deux ans, j’ai eu cette forme étrange et super rare de vascularite qui, comme, a détruit ma vision, cela a détruit mon audition, cela a détruit, comme, tout mon équilibre”, a expliqué Kutcher dans l’interview.

“Vous ne l’appréciez pas vraiment tant qu’il n’est pas parti”, a ajouté l’acteur. “Jusqu’à ce que tu dises, ‘Je ne sais pas si je pourrai jamais voir à nouveau, je ne sais pas si je pourrai à nouveau entendre, je ne sais pas si je’ Je pourrai jamais marcher à nouveau.'”

LE PILOTE INDYCAR PREND ASHTON KUTCHER POUR 140 MPH THRILL RIDE ET NE SAIT PAS QUI IL EST

La vascularite est une inflammation des vaisseaux sanguins. La maladie auto-immune “rare” “peut provoquer un épaississement des parois des vaisseaux sanguins, ce qui réduit la largeur du passage à travers le vaisseau. Si le flux sanguin est restreint, cela peut entraîner des lésions des organes et des tissus”, selon la clinique Mayo. .

Kutcher a admis qu’il était “chanceux d’être en vie” et a affirmé que le diagnostic lui avait donné une perspective sur la vie.

“Dès que vous commencez à voir vos obstacles comme des choses qui sont faites pour vous, pour vous donner ce dont vous avez besoin, alors la vie commence à devenir amusante, n’est-ce pas?” dit-il à Bear Grylls. “Vous commencez à surfer sur vos problèmes au lieu de vivre en dessous.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kutcher a souffert de problèmes de santé dans le passé. Alors qu’il se préparait à jouer Steve Jobs dans le film “Jobs”, l’acteur a reçu deux diagnostics de pancréatite après avoir bu trop de jus de carotte.

“J’étais en train d’étudier [Steve Jobs’s] ses habitudes alimentaires et ses comportements et on lui a dit qu’il buvait beaucoup de jus de carotte. Alors j’ai commencé à boire du jus de carotte sans arrêt, comme toute la journée”, a déclaré Kutcher lors d’un épisode de “Hot Ones” en 2019.

“Deux semaines avant de commencer le tournage, tout d’un coup, j’ai eu cette douleur dans le dos. Et au cours de la nuit, c’est devenu de pire en pire. Je me suis retrouvé à l’hôpital avec la dose maximale de Dilaudid parce que mon pancréas était , genre, fou détraqué.”

L’épouse de Kutcher, Mila Kunis, est apparue dans la série plus tard et a affirmé que l’acteur avait minimisé son expérience.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il minimise l’importance”, a déclaré l’actrice de “Bad Moms”. “Il était tellement stupide. Il a aussi, je pense, seulement mangé des raisins à un moment donné.”

Kunis a poursuivi: “C’était tellement stupide. Nous nous sommes retrouvés à l’hôpital deux fois avec une pancréatite. Donc, vérification des faits, oui. C’était vraiment stupide.”