Ashton Kutcher révèle qu’il était “ivre” la première fois qu’il a dit à Mila Kunis qu’il l’aimait

Ashton Kutcher a parlé du moment où il a dit à sa femme Mila Kunis qu’il l’aimait, révélant qu’il était très ivre quand il l’a fait.

Peloton a publié un clip d’un épisode à venir de la nouvelle série d’entraînement au marathon de Kutcher en partenariat avec la société appelée “Our Future Selves”, dans lequel il a admis à l’invité de l’épisode, le chanteur country Kenny Chesney, qu’il avait joué un grand rôle dans le moment marquant. entre lui et sa femme.

Il a dit à Chesney la nuit où il a dit à Kunis qu’il l’aimait pour la première fois, il avait écouté la chanson de Chesney, “You and Tequila”. Il a également admis qu’il “avait peut-être bu un peu trop de tequila”.

“Je me suis présenté ivre chez elle, vers deux heures du matin, et j’ai juste commencé à crier:” Toi et la tequila me rendent fou “”, a déclaré Kutcher. “Et je lui ai dit que je l’aimais, et elle m’a dit : « Ne le dis pas si tu ne le penses pas. Tu vas m’aimer le matin quand tu te réveilleras de cette gueule de bois ? »”

Kutcher se souvient s’être réveillé le lendemain matin en ressentant la même chose pour Kunis que la nuit précédente et lui avoir confirmé ses sentiments.

Chesney semblait honoré d’avoir joué un si grand rôle à ce moment-là, affirmant qu’il n’avait jamais su que lui et Grace Potter, sa partenaire en duo sur cette chanson, auraient pu jouer un rôle aussi important dans la vie de Kutcher.

“Eh bien, je n’avais aucune idée que Grace Potter et moi faisions partie d’un détail vraiment intime pour vous et votre femme”, a déclaré Chesney.

“Toi et Grace Potter l’avez ramené à la maison,” répondit Kutcher. “Ce sont des moments fondamentaux de ma vie”

Kunis et Kutcher se sont rencontrés en 1998 lorsqu’ils ont tous deux été choisis dans ” That ’70s Show ” en tant qu’amoureux pour les personnages de l’autre. Leur relation, cependant, n’a commencé que près de 15 ans plus tard. Lorsque le tournage a commencé dans la série, Kunis n’avait que 15 ans, tandis que Kutcher avait déjà la vingtaine.

Pendant le tournage de la série, Kutcher a rencontré et a commencé à sortir avec l’actrice Demi Moore en 2003 et l’a finalement épousée en 2005. Au même moment, Kunis s’est réuni avec l’acteur Macaulay Culkin en 2002.

Leurs relations ont duré plusieurs années, mais ont commencé à s’effondrer à peu près au même moment. Culkin et Kunis ont décidé de mettre fin à leur relation en 2011 après près d’une décennie ensemble. Moore et Kutcher ont annoncé leur séparation en 2011.

Peu de temps après avoir annoncé leur séparation, Kunis et Kutcher ont été repérés ensemble en 2012 et il a été confirmé qu’ils avaient commencé une relation. Le couple s’est marié en 2015 et a deux enfants ensemble, une fille nommée Wyatt et un fils nommé Dimitri.

Le couple n’avait pas travaillé ensemble depuis sa rencontre sur « That ’70s Show » jusqu’à cette année, lorsqu’ils ont fait leur réunion devant la caméra sur « That ’90s Show », le redémarrage de leur émission emblématique.

“C’est très bien”, a déclaré Kunis à Entertainment Tonight. “C’est génial en fait, et je pense que quiconque a déjà regardé les années 70, c’était un fan, je pense sera très, très, très, très, heureux de l’incident incitant de toute la série.”