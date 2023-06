Ashton Kutcher rend hommage à Mila Kunis en vacances: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Mais Ashton Kutcher45 ans, et sa femme Mila Kunis39 ans, sont assez souvent discrets sur leur vie conjugale et familiale, Chez toi ou chez moi L’acteur s’est récemment rendu sur Instagram avec un hommage doux et rare. Dans le post photo, Mila a été vue écartant les bras alors qu’elle se tenait sous un arc-en-ciel, l’ayant apparemment dessiné dans le ciel. Elle portait un débardeur noir et s’est démaquillée, souriant sereinement tout en tournant son visage vers le ciel bleu pour la photo. La photo semblait avoir été prise dans un endroit tropical, avec une montagne brumeuse en arrière-plan et Mila se tenant devant un océan turquoise. « Je suis l’homme le plus chanceux du monde », a gentiment légendé la star sur la photo. « #gratitude. »

Beaucoup des 5,1 millions d’abonnés d’Ashton sur la plate-forme ont inondé le fil de commentaires avec leurs meilleurs vœux. « Quelle belle image d’une belle femme ! 😍❤️ Vous êtes le meilleur couple du monde !!! Xoxo », a écrit un fan, tandis qu’un autre a fait remarquer:« La photo. La légende. Beau. » « Kelso et Jackie FOREVER 💛💛💛 », a plaisanté un troisième, aux côtés d’une rangée d’emojis au cœur jaune. Pourtant, un autre fan sur la plate-forme a jailli, « paradis, une image spectaculaire de perfection et de BEAUTÉ, l’arrière-plan de la photo est très beau d’ailleurs. »

Ashton et Mila sont les parents de Wyatt8 et Dimitri6. L’ancien Ce spectacle des années 70 les stars se sont rencontrées sur le plateau, mais une relation amoureuse ne s’est développée que des années plus tard. Par Aujourd’hui, lors d’un entretien avec James Cordon en 2016, elle a révélé comment tout cela s’est développé. « Ashton a fait mes devoirs de chimie pour moi », a-t-elle déclaré à propos de leurs interactions sur le plateau pendant Ce spectacle des années 70. « Il n’était tellement pas le gars que j’étais, genre, ‘Tu es tellement sexy!' »

Mila a rappelé comment ils sont restés en contact en tant qu’amis occasionnels au fil des ans. « Puis je l’ai rencontré lors d’une cérémonie de remise de prix, et au début, je me suis dit: » Wow, ce type est vraiment grand. C’est ce que je pensais », a-t-elle déclaré. « Puis il s’est retourné et je suis allé, ‘Huh!’ Ce moment que vous entendez ou voyez dans les films où votre cœur saute un battement – ​​et c’est arrivé avec Ashton.

