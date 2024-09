Ashton Kutcher refuse de parler des fêtes de Sean « Diddy » Combs dans une interview refaite à neuf

Ashton Kutcher a refusé de discuter des détails des fêtes endiablées de Sean « Diddy » Combs dans une interview qui a refait surface après l’arrestation de ce dernier pour trafic sexuel et crimes connexes.

Les célèbres fêtes du rappeur en disgrâce devenu magnat ont eu lieu pendant Apparition de Kutcher en septembre 2019 dans « Hot Ones ».

« J’ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire », a plaisanté l’acteur de 46 ans auprès de l’animateur Sean Evans. « Donc, euh », a-t-il ajouté avant de soupirer et de marquer une pause.

« Je ne peux pas non plus me souvenir de celle-là », a poursuivi Kutcher en riant. « En fait, je les ai tous parcourus. … Des histoires de fête de Diddy, mec – c’était un truc bizarre qui me rappelle des souvenirs. »

Kutcher et Combs ont co-organisé la soirée blanche annuelle du producteur en 2009 pour sensibiliser à Malaria No More. Cependant, rien n’indique que Kutcher ou l’une des célébrités qui ont assisté aux soirées de Combs au fil des ans aient été impliqués dans des activités illégales présumées.

Bien qu’il ait évité le sujet des événements épiques du fondateur de Bad Boy Records, la star de « That ’70s Show » a tenu à parler de leur relation « bizarre ».

Selon Kutcher, tout a commencé lorsque Combs, 54 ans, a dit à l’ancien animateur de « Punk’d » qu’il lui était interdit de lui faire des farces.

« Je lui ai répondu : ‘Je ne sais pas quoi te dire, tout le monde est sur la table’ », se souvient Kutcher. « Il m’a répondu : ‘Pas moi, je ne suis plus sur la table’. C’est ainsi que notre conversation a commencé. »

Le père de deux enfants a expliqué que lui et la star du hip-hop « sont devenus rapidement des amis » qui « avaient l’habitude de traîner et de regarder du football ensemble ».

Kutcher a déclaré que Combs était venu une fois chez lui juste avant que ce dernier ne soit prêt à aller courir.

« Il m’a dit : ‘Oh, je vais courir avec toi’ », a partagé la star de « Just Married », ajoutant qu’« à peu près à mi-chemin » de leur jogging, Combs a avoué qu’il était « à court d’essence ».

Kutcher a ensuite affirmé que, alors qu’il était entouré de paparazzi, Combs lui avait demandé de « ralentir » discrètement pour ne pas donner l’impression qu’il ne pouvait pas « terminer ce truc ».

« Il était en train de perdre la boule, n’est-ce pas ? Il était comme moi en ce moment avec les ailes, et la chaleur commençait à monter », se souvient Kutcher, haletant.

L’acteur a déclaré que Combs était « tellement bouleversé » par sa performance sportive qu’il a « décidé de courir le New York Times ». [City] Marathon” la même année.

« Et donc il a immédiatement commencé à s’entraîner pour New York [City] Marathon », a partagé Kutcher, expliquant que le musicien « ne peut tout simplement pas perdre ».

« Même quand il est si proche de l’humilité, cela devient un moteur », a-t-il ajouté.

Les représentants de Kutcher n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

La star de « What Happens in Vegas » a notamment été critiquée l’année dernière pour son soutien au violeur condamné Danny Masterson.

Face à cette réaction négative, Kutcher a démissionné de Thorn, l’organisation de lutte contre le trafic sexuel qu’il avait contribué à créer.

Entre-temps, Combs a été arrêté la semaine dernière à New York et accusé de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, et de transport à des fins de prostitution.

Bien qu’il ait plaidé non coupable, sa libération sous caution lui a été refusée et il reste en détention au centre de détention métropolitain de Brooklyn.

Selon l’acte d’accusation, les agents fédéraux ont découvert plus de 1 000 bouteilles de lubrifiant, divers stupéfiants et trois AR-15 lors d’une descente dans ses manoirs de Los Angeles et de Miami en mars.

Les procureurs ont affirmé que le lauréat du Grammy « a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » pendant des décennies, « créant une entreprise criminelle dont les membres et associés se sont livrés à… le trafic sexuel, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l’obstruction à la justice ».

Selon l’acte d’accusation, Combs et les membres de sa société Combs Enterprise auraient facilité de nombreux « Freak Offs » : des rassemblements sexuels alimentés par la drogue.

Au cours de ces événements, il aurait « frappé, donné des coups de pied, jeté des objets et traîné les victimes, parfois par les cheveux », selon l’acte d’accusation, qui affirme en outre qu’il a « soumis les victimes à des violences physiques, émotionnelles et verbales pour les amener à se livrer à des Freak Offs », qu’il « a souvent enregistrées électroniquement ».

Les agressions présumées « entraînaient souvent des blessures qui prenaient des jours ou des semaines à guérir », selon les procureurs.

S’il est reconnu coupable, le père de sept enfants risque au moins 15 ans de prison.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.