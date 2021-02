Mila Kunis a révélé que son mari Ashton Kutcher était resté abasourdi lorsqu’il s’est réveillé pour la trouver « en train de regarder du porno ».

La star de That 70s Show regardait Bridgerton en frénésie sur Netflix pendant que son mari dormait profondément à côté d’elle.

Mais quand il s’est réveillé en plein milieu d’une des scènes de sexe torrides du drame d’époque, il était convaincu qu’il avait surpris sa femme en train de regarder secrètement de la pornographie.

La star de Family Guy, Mila, a déclaré aujourd’hui avec Hoda et Jenna: « Je suis donc dans l’épisode cinq pour tous ceux qui l’ont vu, vous savez tous ce qui se passe dans l’épisode cinq. »

Soulignant qu’elle dort généralement à 21h30, Mila, 37 ans, a ajouté: « Hier soir, je suis clairement restée debout jusqu’à minuit. Je me suis dit: ‘Que se passe-t-il dans cette émission?’







(Image: Noel Vasquez / Images GC)



« [Ashton’s] mort endormi, se réveille au plus fort du cinquième épisode et c’est un TMI, mais il dit littéralement: « Regardez-vous un porno? » Il était tellement confus. «

Ashton, 42 ans, a sauté: « Elle regarde au milieu de la nuit, et je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis dit: » Y a-t-il quelqu’un d’autre dans le lit? » C’était terrifiant! «

Mila a dit: « J’étais comme, ‘Shhh, calme, c’est un mariage!' »

Et Ashton a plaisanté: « Vous me trompez avec ce spectacle. »







(Image: Netflix)



Netflix a annoncé que Bridgerton avait battu des records en tant que série la plus regardée de tous les temps après que plus de 82 millions de foyers se soient assis pour la regarder.

Bridgerton est devenu un énorme succès et les stars sont absolument ravies.

Phoebe Dynevor, qui joue Daphné Bridgerton, a posté sur les réseaux sociaux: « C’est complètement fou. Je suis tellement fière de l’incroyable équipe derrière ce spectacle! Et merci les gars d’avoir aimé. FOLIE .. »

Rege-Jean Page, qui joue le rôle du duc de Hastings, a écrit: « 8 2 MILLIO N. Avec amour. De nous tous. À vous tous. »

Jinny Howe, vice-président des séries originales chez Netflix, a déclaré: «Bridgerton, comme The Queen’s Gambit, défie la tradition et démontre que les dramatiques d’époque ne sont pas limités en portée ou en audience.









«Le spectacle est une représentation fictive de Londres en 1813 qui soulève cette façade de la vie de Régence.

« Il est conçu pour être plus somptueux, plus sexy et plus drôle que le drame d’époque standard – et c’est ce qui a tellement surpris et ravi nos membres. »

On dit que l’émission est entrée dans le top 10 du classement de popularité dans tous les pays, à l’exception du Japon.

Il a atteint la première place dans 83 pays, dont le Royaume-Uni.