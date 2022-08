Ashton Kutcher partage les détails de la bataille secrète contre une maladie auto-immune rare – National

Ashton Kutcher s’est dit “chanceux d’être en vie” après avoir souffert d’une maladie rare qui l’a empêché de voir, d’entendre ou de marcher.

Kutcher a révélé sa lutte contre la vascularite, une maladie auto-immune, pour la première fois dans un épisode de Courir sauvage avec Bear Grylls : le défi, diffusé sur National Geographic.

Dans l’épisode, Grylls a demandé à Kutcher d’où venait sa force, ce à quoi l’acteur a répondu: “Il y a deux ans, j’ai eu cette forme étrange et super rare de vascularite qui, comme, a assommé ma vision. Ça m’a coupé l’ouïe. Ça a détruit, comme, tout mon équilibre.

Kutcher, 44 ans, a déclaré qu’il lui avait fallu environ un an pour retrouver ses sens et retrouver son équilibre.

“Vous ne l’appréciez pas vraiment jusqu’à ce qu’il soit parti, jusqu’à ce que vous disiez, ‘Je ne sais pas si je pourrai jamais voir à nouveau, je ne sais pas si je pourrai jamais entendre à nouveau, je ne sais pas si je pourrai un jour remarcher », dit-il.

Acteur-réalisateur Harold Ramis décédé des suites d’une vascularite en 2014. Le Caddyshack, Les vacances de National Lampoon et jour de la marmotte Le réalisateur a souffert de la maladie pendant quatre ans avant de mourir à 69 ans.

Kutcher a ajouté à la fin de l’interview : “Dès que vous commencez à voir vos obstacles comme des choses qui sont faites pour vous, pour vous donner ce dont vous avez besoin, alors la vie commence à devenir amusante, n’est-ce pas ? Vous commencez à surfer sur vos problèmes au lieu de vivre en dessous d’eux.

Qu’est-ce que la vascularite ?

La vascularite est une famille de maladies rares qui provoque une inflammation des vaisseaux sanguins, selon le Clinique Mayo. L’inflammation restreint alors le flux sanguin, ce qui peut entraîner des dommages aux organes et aux tissus ou même un anévrisme. Si un anévrisme éclate, il peut provoquer une hémorragie interne et la mort.

Les symptômes généraux de la vascularite comprennent la fièvre, les maux de tête, la fatigue, la perte de poids et les douleurs. Si la maladie progresse, des symptômes plus graves peuvent inclure la cécité, une perte auditive, des ulcères, des étourdissements, des saignements sous la peau et un essoufflement.

“La cause exacte de la vascularite n’est pas entièrement comprise”, écrit la clinique Mayo. “Certains types sont liés à la constitution génétique d’une personne. D’autres résultent du fait que le système immunitaire attaque par erreur les cellules des vaisseaux sanguins.

La vascularite peut affecter n’importe qui, mais l’âge, les antécédents familiaux, la consommation de drogue et les problèmes médicaux passés peuvent augmenter la probabilité de contracter la maladie.

Une étude publiée dans Nature ont constaté que l’artérite à cellules géantes (ACG) est la forme la plus courante de vascularite chez les personnes âgées et qu’elle affecte le plus souvent les personnes d’ascendance nord-européenne.

En Ontario, la GCA a touché environ 235 personnes sur 100 000 en 2018, contre 125 personnes sur 100 000 en 2000.

La maladie de Kawasaki est la forme la plus courante de vascularite chez les enfants âgés d’environ cinq ans, et l’étude a révélé qu’elle affecte le plus souvent les enfants d’ascendance sud-asiatique.

Au Canada, environ 20 enfants sur 100 000 souffrent de la maladie de Kawasaki.

On ne sait pas de quelle forme de vascularite Kutcher souffre.

















