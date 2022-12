Ashton Kutcher parle des effets secondaires de la vascularite : “Tout à coup, vous ne pouvez plus voir”, donner la priorité aux enfants avec sa femme Mila Kunis

Ashton Kutcher donne un aperçu de la déficience qu’il a subie alors qu’il souffrait de vascularite.

“Il y a une norme à laquelle vous vous habituez dans votre vie, comme être capable de voir clairement”, a déclaré Kutcher lors d’une conversation avec le Dr David Agus pour la nouvelle série Paramount + “The Checkup with Dr. David Agus”.

“Et puis tout à coup, vous ne pouvez pas voir”, a-t-il révélé.

Kutcher a révélé plus tôt cette année qu’il s’était depuis remis d’une poussée de la maladie auto-immune, qu’il avait connue il y a trois ans. Il a dit au Dr Agus qu’il était « sur le point » de revenir à la normale.

MILA KUNIS S’OUVRE SUR LA FAÇON DONT ELLE ET ASHTON KUTCHER ONT TRAITÉ AVEC SA PEUR POUR LA SANTÉ : ” JUST POWER THROUGH “

La vascularite est décrite par la clinique Mayo comme une “inflammation des vaisseaux sanguins. L’inflammation peut provoquer un épaississement des parois des vaisseaux sanguins, ce qui réduit la largeur du passage à travers le vaisseau. Si le flux sanguin est restreint, cela peut entraîner dommages aux organes et aux tissus.”

Détaillant le changement soudain de circonstances dû à la vascularite, Kutcher a déclaré à l’époque : « Je me suis réveillé un jour et j’avais des problèmes de vision. marche.”

La perte de quelque chose d’aussi rudimentaire pour Kutcher que la marche l’a amené à riposter.

“Vous voulez récupérer la santé que vous aviez autrefois”, a-t-il partagé.

“C’est en partie dû à ce genre de chose mentale que j’ai autour de la réalisation d’un retour complet après m’être réveillé à l’hôpital. J’étais incapable de marcher et je me disais” Attendez une seconde. Si je peux passer de ne pas pouvoir marcher courir un marathon sur une période de trois ans, alors je peux en quelque sorte laisser cela faire partie du passé » et dire : « Je vais bien. Je suis de retour.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lors du premier épisode, Agus et Kutcher ont félicité la femme de l’acteur depuis sept ans, Mila Kunis, pour son soutien. “Je dirai que votre femme était incroyable”, a déclaré Agus à Kutcher. “Juste recroquevillé à tes côtés. C’était une belle chose à regarder.”

Kutcher a accepté, en disant: “Elle est la meilleure.”

Toujours au cours de l’interview, Kutcher a parlé aux côtés de son frère jumeau Michael, né avec une paralysie cérébrale.

Avant de parler avec Michael, Ashton Kutcher a discuté avec le Dr Agus de la façon dont la santé compromise de son frère alors qu’il était un jeune enfant lui a donné une perspective pendant sa propre crise de santé.

“Je pense que la situation de mon frère m’a donné une appréciation de la vie qui est, à certains égards, un avantage injuste.”

“Quand vous avez ce face-à-face avec la mort à cet âge”, faisant référence à la transplantation cardiaque de Michael à 13 ans, “vous vous enfermez instantanément dans ce” Laissez-moi faire autant que je peux pendant que je peux parce que je ne ” Je ne sais pas quand ça va se terminer.'”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kutcher a déclaré qu’en raison de son diagnostic et de son rétablissement consécutif, “le plus grand changement qui a eu lieu” pour lui était l’endroit où il passait son temps. Cela « a tendance à être avec mes enfants », a-t-il noté.

Kutcher partage sa fille Wyatt et son fils Dimitri avec sa femme Kunis.