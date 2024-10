Ashton Kutcher ne fait pas l’objet d’une enquête du gouvernement fédéral dans l’affaire Diddy malgré les rapports

Ashton Kutcher on dit qu’il craint d’être entraîné dans le Diddy affaire pénale, mais les enquêteurs fédéraux ne l’ont pas dans leur ligne de mire… TMZ a appris.

De plus, une source proche d’Ashton a déclaré à TMZ… « Ce récit doit s’arrêter. Ashton n’a rien à voir avec cela. Aucune implication. Aucune connaissance de ces éléments. [Diddy’s] activités. Ashton, comme tout le monde à Hollywood, a assisté à une soirée Diddy il y a 20 ans. »

Ashton et Diddy se connaissaient depuis quelques décennies… Ashton, comme beaucoup d’autres grandes stars, assistant à l’une des tristement célèbres fêtes blanches de Diddy… et selon les rapports, il regrette leur association à la lumière de la récente arrestation et inculpation de Diddy.