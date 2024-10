Ashton Kutcher : Le nom d’Ashton Kutcher ne cesse d’apparaître, maintenant il apparaît dans un clip où Diddy demande à un enfant de 12 ans de faire la fête avec lui

Une autre vidéo douteuse de Diddy le montrant invitant une jeune fille à une fête a été révélée. Le lundi 21 octobre, un compte de réseau social nommé The Gworls Are Fighting a republié la vidéo. Le clip des MTV Movie Awards 2003 montre Sean Combs, 33 ans à l’époque, demandant à l’actrice Daveigh Chase, 12 ans, si elle viendrait à l’afterparty ce soir. Fonzworth Bentley et Ashton Kutcher, 25 ans, qui s’est identifié comme l’un des amis les plus proches de Combs à l’époque, ont été aperçus en train de sourire et de rire dans les coulisses, comme cité dans un rapport de Vibe. Après cela, la vidéo passe aux vrais MTV Movie Awards, où Chase accepte un prix pour sa performance dans The Ring en tant que meilleur méchant d’un film d’horreur. Kutcher dit à la jeune fille qu’elle va très bien car elle semble lutter contre ses nerfs, tandis que Sean Combs lui conseille de prendre son temps, selon un rapport du Vibe. Lire aussi : Scream 7 : Patrick Dempsey revient-il dans le rôle de Mark Kincaid dans le prochain opus ?

Les internautes ont exprimé leur grande inquiétude concernant les allégations contre Combs, en particulier ses interactions avec une jeune fille lors d’une fête. Les commentaires ont critiqué le comportement de Combs, suggérant qu’il pourrait constituer une inconduite sexuelle, et ont appelé à la responsabilité des parents et de la société. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur indignation, appelant au boycott des célébrités associées à de telles actions, soulignant la nécessité de protéger et d’autonomiser les enfants vulnérables face à une perception d’exploitation. Un représentant de Sean Combs a publié une déclaration concernant la vidéo récemment redécouverte, selon Page Six. Son équipe a déclaré que les gens essayaient simplement de créer quelque chose à partir de rien et a nié tout acte répréhensible dans la vidéo. Il est décourageant de voir les médias et les commentateurs des réseaux sociaux déformer les événements en quelque chose qu’ils n’étaient pas. Lire aussi : Nouveau jour, nouveau procès : Diddy est désormais accusé d’avoir violé une artiste musicale indépendante après l’avoir prétendument droguée



Daveigh Chase n’a pas répondu à la vidéo ni proposé de réponse aux accusations portées contre Combs. En fait, en 2017, l’actrice a cessé d’utiliser son compte Instagram officiel. FAQ

Quelle est la polémique autour de Diddy et d’une vidéo refaite surface ?

Une vidéo montre Diddy invitant une actrice de 12 ans à une fête en 2003, suscitant l’indignation et des accusations de comportement inapproprié. Comment l’équipe de Diddy a-t-elle réagi aux allégations ?

Le porte-parole de Diddy a nié tout acte répréhensible, affirmant que la vidéo avait été mal interprétée et disproportionnée.



Déclaration de non-responsabilité : Ce contenu est créé par un tiers. Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs/entités respectifs et ne représentent pas celles d’Economic Times (ET). ET ne garantit ni n’approuve aucun de ses contenus et n’en est pas non plus responsable de quelque manière que ce soit. Veuillez prendre toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que les informations et le contenu fournis sont corrects, mis à jour et vérifiés. ET décline par la présente toute garantie, expresse ou implicite, relative au rapport et à tout contenu qu’il contient.

Source link