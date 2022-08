Ashton Kutcher, Justin Bieber, Selena Gomez et bien d’autres partagent des peurs terrifiantes pour la santé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Imaginez perdre votre capacité à accomplir les tâches les plus banales : vous brosser les dents, promener votre chien, voir un coucher de soleil.

Pour plusieurs célébrités, des tâches simples sont devenues ardues face à une paralysie partielle, une déficience visuelle ou une perte de mémoire.

Mais il peut y avoir une doublure argentée lorsque les stars rendent public leurs problèmes de santé. Le Dr Nicole Saphier, médecin à New York, contributrice de Fox News et auteur à succès de “Make America Healthy Again”, affirme que cette génération normalise le fait de parler de la maladie d’une manière que les générations précédentes ne l’ont pas fait.

“C’est extrêmement important car nous vivons plus longtemps et souffrons de maladies chroniques. En normalisant la conversation, davantage de personnes chercheront un traitement et seront en mesure de soutenir les autres.” — Dre Nicole Saphier

Voici un aperçu des célébrités qui ont partagé leurs batailles de santé.

LA VASCULITE D’ASHTON KUTCHER, MALADIE AUTO-IMMUNE RARE : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ashton Kutcher – Vascularite

Ashton Kutcher a choqué les fans en révélant qu’il y a quelques années, il avait perdu sa capacité à marcher, entendre et voir.

Dans un épisode de “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge” de National Geographic, Kutcher a partagé son combat contre la maladie auto-immune rare appelée vascularite. Il a détaillé les symptômes drastiques qu’il a combattus, ajoutant: “Vous ne l’appréciez pas vraiment tant qu’il n’est pas parti.”

L’acteur de “That 70’s Show” s’est ensuite rendu sur Twitter pour préciser qu’il était “complètement rétabli” et qu’il “passe à autre chose”, prévoyant même de courir le marathon de New York en 2022.

Justin Bieber – Syndrome de Ramsay Hunt

La tournée mondiale Justice de Justin Bieber était en cours lorsque la superstar a commencé à annuler des spectacles. Dans un message Instagram révélateur, il est devenu réel avec les fans et a expliqué ce qui se passait.

Le chanteur de “Ghost” a partagé qu’il avait été diagnostiqué avec le syndrome de Ramsay Hunt, qui a laissé la moitié de son visage paralysé.

“C’est assez grave comme vous pouvez le voir”, a-t-il déclaré dans une vidéo. “J’aimerais que ce ne soit pas le cas, mais évidemment mon corps me dit que je dois ralentir.”

JUSTIN BIEBER PERFORME POUR LA PREMIÈRE FOIS APRÈS L’ANNULATION DES DATES DE LA TOURNÉE MONDIALE EN RAISON DU DIAGNOSTIC DU SYNDROME DE RAMSAY HUNT

Il y a un peu plus d’une semaine, le joueur de 28 ans s’est produit pour la première fois depuis l’annonce de son diagnostic. Peu de temps après la performance, Bieber a noté dans un post Instagram aux fans, “Tu m’as manqué.”

Emilia Clarke – Anévrisme cérébral

L’actrice de “Game of Thrones”, Emilia Clarke, a révélé en 2019 qu’en jouant la mère des dragons, Daenerys Targaryen, elle avait subi deux anévrismes cérébraux mettant sa vie en danger, lui causant des dommages irréparables.

Dans un essai pour The New Yorker, Clarke a détaillé la douleur et les nausées insurmontables qu’elle ressentait au milieu d’une séance d’entraînement.

“Je me suis dit : ‘Je ne serai pas paralysé.’ J’ai bougé mes doigts et mes orteils pour m’assurer que c’était vrai”, a-t-elle écrit. “Pour garder ma mémoire vivante, j’ai essayé de me rappeler, entre autres, certaines lignes de ‘Game of Thrones’.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Emilia a appris plus tard qu’elle avait souffert d’une hémorragie sous-arachnoïdienne, qui est une sorte d’accident vasculaire cérébral ou d’anévrisme potentiellement mortel. Cela a conduit l’actrice à subir sa première opération au cerveau. Elle a raconté qu’elle ne se souvenait pas de son propre nom lorsqu’elle s’était réveillée pour la première fois, mais qu’elle avait finalement récupéré.

Seulement quelques années plus tard, les médecins ont dû faire une chirurgie plus invasive après un deuxième anévrisme.

Six ans après sa deuxième intervention chirurgicale, l’actrice dit qu’elle s’est complètement rétablie mais est reconnaissante d’avoir raconté son histoire.

Melanie Griffith – Épilepsie

Melanie Griffith avait des convulsions, ce qui se produisait lorsqu’elle était très stressée. Après avoir subi une série de crises en France, Griffith est retournée aux États-Unis et a révélé plus tard lors d’un panel de la Women’s Brain Health Initiative : “On m’a diagnostiqué une épilepsie”.

Griffith, qui a été mariée à Antonio Banderas pendant 18 ans et est la mère de l’actrice Dakota Johnson, a déclaré qu’elle avait trouvé un soulagement dans les médicaments et aussi dans son divorce.

“J’ai divorcé, ce qui est le vrai guérisseur pour moi”, a-t-elle déclaré.

MELANIE GRIFFITH LUTTE CONTRE L’ÉPILEPSIE, DIT QUE LE DIVORCE A AIDÉ LA RÉCUPÉRATION

En 2017, l’actrice de “Working Girl” a révélé qu’elle avait obtenu un “tout-clair” d’un centre médical, qui a testé son cerveau et n’a pas pu trouver l’épilepsie.

“Je remercie Dieu d’être dans une position où j’ai pu, par exemple, découvrir où je pouvais aller, c’est le plus récent endroit de haute technologie pour trouver le plus d’informations possible”, a-t-elle déclaré. “Si je vivais dans la pauvreté avec quatre enfants et que je n’arrivais pas à joindre les deux bouts et que j’avais une putain de crise. Que faites-vous? Comment la personne moyenne, homme ou femme, obtient-elle de l’aide ?”

Bien que l’accès aux soins de santé soit une conversation différente, le Dr Saphier dit que les célébrités discutant publiquement de leurs problèmes de santé sont très utiles au grand public.

“Souvent, lorsque les gens voient quelqu’un qu’ils “connaissent” parler d’un problème de santé, d’autres qui peuvent être confrontés à quelque chose de similaire ont l’impression qu’ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Cela peut également encourager les autres à demander une évaluation médicale et un traitement.” — Dre Nicole Saphier

Michael J. Fox – La maladie de Parkinson

Michael J. Fox a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson à l’âge de 29 ans. Aujourd’hui âgé de plus de 60 ans, il a vécu plus de la moitié de sa vie avec cette maladie du cerveau. Il n’a rendu public son diagnostic que huit ans après son diagnostic.

Dans une interview avec le magazine People en 2020, Fox a déclaré que jouer était devenu de plus en plus difficile car la maladie affecte son discours et sa mémoire, ce qui rend difficile l’apprentissage des répliques.

Plus récemment, l’acteur de “Retour vers le futur” a déclaré dans une interview avec l’AARP : “La maladie est cette chose qui est attachée à ma vie – ce n’est pas le conducteur.”

En 2000, Fox a lancé la Fondation Michael J. Fox à but non lucratif, qui s’efforce de trouver un remède contre la maladie de Parkinson. La fondation a mené à plus d’une douzaine d’essais cliniques et de programmes thérapeutiques. La fondation est une ressource pour ceux qui ont déjà été diagnostiqués ou qui viennent d’être diagnostiqués.

Le Dr Saphier note que les célébrités partageant leurs parcours de santé peuvent apporter une meilleure connaissance publique de leurs maladies.

“Michael J. Fox a également annoncé son diagnostic de la maladie de Parkinson, ce qui en fait un nom familier plutôt qu’une maladie neurologique obscure dont la plupart des gens n’ont pas entendu parler.” — Dre Nicole Saphier

Selena Gomez – Lupus

La lutte de Selena Gomez contre la maladie auto-immune Lupus a atteint un sommet effrayant lorsque l’actrice a subi une greffe de rein en 2017.

L’amie de Selena et co-actrice, Francia Raisa, a fait don d’un rein.

En 2015, Gomez a partagé son diagnostic et a révélé qu’elle suivait une chimiothérapie dans une interview avec Billboard.

Après son opération majeure, la chanteuse “Lose You to Love Me” a révélé à Savannah Guthrie dans l’émission “Today” qu’elle avait été ramenée en salle d’opération parce que le rein bougeait dans son corps. Elle a été opérée pendant six heures supplémentaires.

Gomez a déclaré que sa période de récupération était intense. Elle n’était autorisée à marcher qu’une heure par jour. Cependant, elle dit que son arthrite a immédiatement disparu et qu’il n’y a que 3 à 5 % de chances que son lupus revienne.

Charlie Sheen – VIH

Dans une interview de 2015 avec Matt Lauer sur “Aujourd’hui”, Charlie Sheen a déclaré : “C’est trois lettres difficiles à assimiler. C’est un tournant dans sa vie.” L’acteur avait été diagnostiqué séropositif.

La star de “Two and a Half Men” a déclaré que sa découverte de la maladie “avait commencé par ce que je pensais être une série de maux de tête écrasants”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au moment où l’interview a été diffusée, le médecin de Sheen a déclaré que son corps avait des “charges virales non détectées” de VIH. Sheen dit qu’il s’est lancé dans un essai de médicament soutenu par la FDA à ses derniers stades qui devait bientôt être approuvé.

Sheen, qui au départ ne voulait pas être transparent sur sa maladie, a eu des doutes.

“J’ai maintenant la responsabilité de m’améliorer et d’aider beaucoup d’autres personnes, et j’espère qu’avec ce que nous faisons aujourd’hui, d’autres se présenteront et diront : “Merci, Charlie.””