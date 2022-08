Ashton Kutcher joue au football torse nu avec Mila Kunis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : GP / MEGA

Ashton Kutcher et Mila Kunis s’est éclaté à la plage le samedi 6 août. Le couple a été aperçu en train de jouer au football ensemble dans le sable quelques jours seulement avant qu’Ashton, 44 ans, ne révèle qu’il avait souffert d’une forme rare de vascularite dans un aperçu pour Courir sauvage avec Bear Grylls. Le couple avait l’air de bonne humeur car trempé de soleil à Santa Barbara.

L’ancien Ce spectacle des années 70 les stars étaient toutes les deux parfaitement habillées pour une chaude journée sur le rivage. Ashton est allé torse nu en portant une cape de baseball blanche et un maillot de bain orange et bleu marine. Mila, 38 ans, portait une casquette noire, ainsi qu’un t-shirt blanc et un short en jean. La paire s’est détendue et a lancé un ballon de football, tirant clairement le meilleur parti de leur week-end.

Les photos ont été prises quelques jours avant un extrait de l’épisode d’Ashton de Courir sauvage avec Bear Grylls a été libéré, où il a parlé d’une grave crise de santé il y a environ deux ans. En parlant à un homme de plein air Ours Grylls, l’acteur a admis avoir temporairement perdu la vue et l’ouïe après avoir contracté une forme rare de vascularite.

Ashton a déclaré qu’il avait fallu environ un an pour récupérer et il a admis que cela avait changé son point de vue sur un certain nombre de choses. “Vous ne l’appréciez pas vraiment tant qu’il n’est pas parti jusqu’à ce que vous disiez:” Je ne sais pas si je pourrai un jour revoir. Je ne sais pas si je pourrai un jour entendre à nouveau. Je ne sais pas si je pourrai un jour remarcher », a-t-il expliqué. « J’ai de la chance d’être en vie.

Malgré la lutte contre la vascularite, Ashton semble s’être complètement rétablie ! Il avait l’air en aussi bonne santé que jamais sur les photos de lui jetant la peau de porc. Il n’est pas clair si le couple était à la plage seul ou avec leurs deux enfants : Wyatt, 7, et Dimitri, 5.