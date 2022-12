Ashton Kutcher et son jumeau ont une conversation brutalement honnête sur les conflits passés, la jalousie – National

De la jalousie aux problèmes de santé, Ashton Kutcher et son frère jumeau Michael ont tout supporté lors de leur toute première interview conjointe.

Dans un épisode de Paramount Plus’ Le Bilan avec le Dr David Agus, les jumeaux Kutcher, tous deux âgés de 44 ans, se sont tenu la main alors qu’ils discutaient de plusieurs moments émouvants de leur passé.

Ashton a parlé franchement de sa relation avec Michael, qui souffre de paralysie cérébrale. Il a raconté à Agus – qui, selon CNN, est le médecin d’Ashton – un moment où Michael a failli mourir à l’âge de 13 ans après avoir contracté une myocardite virale. L’infection a provoqué une hypertrophie et une défaillance du cœur de Michael.

Ashton avait les yeux embués lorsqu’il a dit à Agus que Michael s’était effondré pendant qu’Ashton lui rendait visite à l’hôpital.

La Ce spectacle des années 70 L’acteur a déclaré à l’époque qu’il envisageait de sauter d’un balcon et de mettre fin à ses jours, car son cœur aurait été à la hauteur de la greffe vitale de Michael. (Michael a finalement été jumelé à un donneur dans les 24 heures suivant son insuffisance cardiaque.)

Deux ans plus tard, lorsque Michael a subi une opération à cœur ouvert, les médecins ont découvert un caillot de sang. Au milieu de la peur de la santé de son frère, la propre carrière d’Ashton commençait à peine à décoller, quelque chose qu’il a dit l’a poussé à se sentir coupable.

“Pour mon frère … naître avec une paralysie cérébrale, puis subir une greffe cardiaque, puis avoir ce caillot de sang aléatoire, ces choses qui vous font dire, ‘Qui doit traverser ça?'”, A déclaré Ashton lors de l’interview.

Ashton a révélé qu’un moment sincère avec son frère a finalement éliminé toute culpabilité qu’il ressentait.

“Il m’a regardé et il a dit:” Chaque fois que tu te sens désolé pour moi, tu me rends moins “”, a déclaré Ashton.

“Il a dit:” C’est la seule vie que j’aie jamais connue, alors arrête de te sentir désolé pour la seule chose que j’ai. Et cela a ensuite créé un retour complet à l’endroit où je pense que nous sommes aujourd’hui, ce qui est à nouveau égal », a-t-il poursuivi.

Michael a ajouté que lui et Ashton s’étaient séparés pendant un certain temps à cause de la “jalousie” de Michael.

Bien que les frères aient maintenant une meilleure relation, Michael a expliqué qu’il fut un temps où les choses n’étaient pas aussi fluides.

“Il y a eu un moment où je l’ai vu comme recevant plus d’attention que moi et cela m’a en quelque sorte conduit à un endroit où j’étais jaloux”, a déclaré Michael. “Ici, nous sommes un et deux depuis tant d’années, puis il monte la montagne pour faire des choses immenses et devenir un nom familier et cela m’a vraiment affecté en termes de ma propre valeur.”

Après une conversation ouverte et honnête avec son frère, Ashton a déclaré qu’ils “avaient eu ce moment de prise de conscience et de réalisation où nous avons décidé d’abattre les murs que nous avions construits”.

« Le monde peut le voir différemment, mais je le connais. C’est toujours mon frère et il n’a pas changé, et il ne changera jamais. Une fois que j’ai retiré toute la renommée et tout ce qui en découlait, j’ai pu revenir vers lui », a déclaré Michael.

Lors de l’épisode de Le Bilan, Ashton a également parlé de son diagnostic de vascularite, une maladie auto-immune.

Plus tôt cette année, Ashton a déclaré qu’il était “chanceux d’être en vie” après que la maladie ait altéré sa vision, son audition et son équilibre.

“Je me suis réveillé un jour et j’avais des problèmes de vision, je pouvais à peine voir”, a-t-il déclaré. Il a affirmé que la maladie avait également “assommé mon audition, ce qui a perturbé mon équilibre, mon équilibre et je ne pouvais plus marcher”.

Après un an, Kutcher a pu se remettre d’une vascularite.

Ashton a déclaré que sa femme Mila Kunis avait été d’une grande aide pendant son rétablissement.

“Je dirai que votre femme était incroyable”, a déclaré Agus. « Juste recroquevillé à tes côtés. C’était une belle chose à regarder.

L’épisode d’Ashton de Le bilan de santé avec le Dr David Agus créé le 6 décembre.

Agus, spécialiste du cancer et collaborateur médical de CBS, anime des conversations vulnérables sur la santé avec diverses célébrités de l’émission. Oprah Winfrey, Howie Mandel, Amy Schumer et Jane Fonda seront parmi les invités présentés.