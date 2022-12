Ashton Kutcher et son frère jumeau parlent de “jalousie” qui les sépare

Ashton Kutcher et son frère jumeau, Michael Kutcher, ont parlé de leur relation après que la “jalousie” les ait séparés.

Les deux frères se sont assis pour leur première interview conjointe sur “The Checkup with Dr. David Angus”.

Michael a révélé que des sentiments de “jalousie” avaient permis aux frères de se déconnecter.

Pour Kutcher, il a lutté avec les problèmes médicaux auxquels Michael a dû faire face. Son frère jumeau est né avec une paralysie cérébrale. Michael a également subi une transplantation cardiaque parmi d’autres problèmes de santé.

“Comment puis-je avoir autant de chance ? Et pour que mon frère naisse avec une paralysie cérébrale, puis subisse une greffe du cœur, puis ait ce caillot sanguin aléatoire”, a noté Ashton dans un clip teaser publié par “Entertainment Tonight”. “Ces choses où tu te dis : ‘Qui doit traverser ça ? Comment puis-je avoir autant de chance ?'”

La star de “That 70s Show” a ensuite expliqué ce qui avait changé sa perspective et lui avait permis d’arrêter de comparer sa vie à celle de son frère.

“Il y a eu un moment dans tout ça où j’ai déménagé à New York et j’ai commencé à gagner du terrain avec ma carrière et Mike est venu me rendre visite et rester, et il m’a regardé et il a dit : ‘Chaque fois que tu te sens désolé pour moi, tu me rends moins », se souvient Ashton. “Il a dit:” C’est la seule vie que j’ai jamais connue, alors arrête de te sentir désolé pour la seule chose que j’ai. Et cela a ensuite créé un changement complet vers où je pense que nous sommes aujourd’hui, ce qui est tout à fait égal. C’est tout.

Kutcher a commencé sa carrière dans le mannequinat avant de devenir célèbre dans le rôle de Michael Kelso dans “That 70s Show”. Il a ensuite créé l’émission de farce MTV “Punk’d”.

Plus tard dans sa carrière, il a joué dans des films à succès tels que “No Strings Attached”, “The Guardian” et “A Lot Like Love”.

Kutcher a épousé sa co-vedette de “That 70s Show” Mila Kunis en 2015. Le couple partage deux enfants, Wyatt et Dimitri.

L’acteur a récemment révélé qu’il avait bu “un peu trop de tequila” la première fois qu’il avait dit à Kunis qu’il l’aimait. Kutcher écoutait la chanson de Kenny Chesney “You and Tequila” quand il a décidé de parler de ses sentiments pour elle.

“Je me suis présenté ivre chez elle, vers 2 heures du matin, et j’ai juste commencé à crier:” Toi et la tequila me rendez fou “”, a déclaré Kutcher. “Et je lui ai dit que je l’aimais, et elle m’a dit : « Ne le dis pas si tu ne le penses pas. Tu vas m’aimer le matin quand tu te réveilleras de cette gueule de bois ? »”

