Ashton Kutcher et Mila Kunis ont demandé la clémence pour Danny Masterson dans des lettres adressées au juge – National

Les lettres de soutien écrites pour Danny Masterson par les anciennes co-stars Ashton Kutcher et Mila Kunis ont été partagées avec le public, dans lesquelles le couple se porte garant du « caractère exceptionnel » de Masterson et plaide pour la clémence du juge.

Kunis et Kutcher, autrefois personnages principaux de Ce spectacle des années 70 aux côtés de Masterson et maintenant marié, a écrit ces lettres avant la condamnation de cette semaine par la juge Charlaine Olmeda.

Olmeda a statué cette semaine que Masterson purgerait 30 ans de prison à vie pour deux chefs de viol forcé.

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont écrit des lettres de soutien, demandant la clémence du juge dans la détermination de la peine de Danny Masterson.

Getty Images



Lors d’un nouveau procès en mai, Masterson, 47 ans, a été reconnu coupable de deux des trois chefs d’accusation de viol survenus entre 2001 et 2003. Les jurés n’ont pas pu parvenir à un verdict unanime sur le troisième chef d’accusation, selon lequel Masterson avait violé une petite amie de longue date.

L’histoire continue sous la publicité

Les lettres écrites par Kutcher et Kunis étaient publié par Meghann Cuniff, sténographe judiciaire basée à Los Angeles, ainsi que par un critique de longue date de l’Église de Scientologie Tony Ortega.

Dans la lettre de Kutcher, il écrit : « (Masterson) a établi une norme extraordinaire quant à la façon dont vous traitez les autres. Il y a eu un incident où nous étions dans une pizzeria et un homme belliqueux est entré et réprimandait sa petite amie. Nous n’avions jamais rencontré ni vu ces personnes auparavant, mais Danny a été la première personne à prendre la défense de cette fille. C’était un incident dans lequel il n’était pas obligé de s’impliquer, mais il a choisi de le faire de manière proactive parce que la façon dont cet homme se comportait n’était pas bonne.

« Il a toujours traité les gens avec décence, égalité et générosité. »

Lettre d’Ashton Kutcher au juge qui a condamné Danny Masterson pour viol : « Nous avons passé d’innombrables heures ensemble avec nos enfants et il fait partie des rares personnes en qui j’aurais confiance pour être seul avec mon fils et ma fille. » La lettre de Mila Kunis dans l’article : https://t.co/umUFmi59VM pic.twitter.com/G4ggWRaT3A – Meghann Cuniff (@meghanncuniff) 8 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

Kutcher a poursuivi : « Même si je suis conscient que le jugement a été déclaré coupable de deux chefs de viol par la force et que les victimes ont un grand désir de justice, j’espère que mon témoignage en faveur de sa personnalité sera pris en compte lors de la détermination de la peine.

«Je ne crois pas qu’il représente un préjudice permanent pour la société et que le fait d’élever sa fille sans père actuel serait une troisième injustice en soi. Merci de prendre du temps pour lire ceci. »

La lettre de Kunis, quant à elle, contenait de nombreux mots d’éloge similaires et qualifiait Masterson de « ami extraordinaire, de confident et, par-dessus tout, de figure de frère aîné exceptionnelle pour moi ».

Topher Grace, Danny Masterson, Mila Kunis, Laura Prepon, Wilmer Valderrama et Ashton Kutcher de « That 70’s Show ».

Getty Images



« Danny a toujours fait preuve d’un profond sens des responsabilités et d’une attention particulière envers son entourage. Il fait preuve de grâce et d’empathie dans toutes les situations, que ce soit dans l’industrie du divertissement ou dans notre vie personnelle. Son soutien constant et sa présence compréhensive font de lui une source fiable de conseils et de réconfort pour nous tous », a-t-elle écrit, avant de conclure : « Je me porte garant de tout cœur du caractère exceptionnel de Danny Masterson et de l’énorme influence positive qu’il a eu sur moi et sur les gens. autour de lui. Son dévouement à mener une vie sans drogue et l’attention sincère qu’il accorde aux autres font de lui un modèle et un ami exceptionnel.

À la mode maintenant La Corée du Nord affirme avoir lancé un sous-marin d’attaque nucléaire pour contrer les États-Unis et l’Asie

Les sociaux-conservateurs font pression pour freiner le pouvoir de Poilievre

L’histoire continue sous la publicité

Nous avons obtenu des copies des lettres qui ont été envoyées au juge Charlaine Olmedo au nom de Danny Masterson avant sa condamnation à 30 ans de prison à vie hier. Nous avons sélectionné ceux qui vous intéressent probablement le plus et les avons publiés, nous en ajouterons d’autres plus tard. -Tony Ortega (@TonyOrtega94) 8 septembre 2023

Ortega a également partagé la lettre de soutien écrit par l’épouse de Masterson, Bijou Phillips, qui a demandé la clémence du juge pour le bien de leur fille.

« Nous avons plus besoin de lui que vous ne pouvez l’imaginer », a écrit Phillips. «Je sais qu’il a été reconnu coupable de crimes graves. Mais l’homme que j’ai épousé n’a été qu’un mari extraordinaire pour moi et un père dévoué pour notre fille.

Selon les rapports, plus de 50 personnes ont écrit des déclarations de soutien au juge Olmeda, notamment Ce spectacle des années 70 avec Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith.

Masterson a plaidé non coupable des accusations de viol portées contre lui. Le nouveau procès a été convoqué après que le procès initial de l’année dernière sur les trois mêmes chefs d’accusation s’est soldé par un procès nul lorsque le jury s’est retrouvé dans une impasse, ne parvenant pas à parvenir à des verdicts unanimes.

L’histoire continue sous la publicité





0:31

Danny Masterson reconnu coupable de 2 chefs de viol lors du 2e procès

Vidéo précédente



Vidéo suivante





Au cours du deuxième procès cette année, le procureur adjoint Reinhold Mueller et son équipe ont tenté de présenter Masterson comme un violeur en série protégé par de hauts responsables de l’Église de Scientologie. Ils ont affirmé que Masterson, à différentes occasions, avait mis de la drogue dans les boissons d’une petite amie de longue date et de deux autres femmes qu’il connaissait grâce à l’église avant de les violer.

Masterson n’a fait face à aucune accusation liée à la drogue. Cependant, deux de ses avocats ont été confrontés à des sanctions financières après avoir divulgué à l’Église de Scientologie des informations sensibles sur les accusateurs de Masterson.

« M. Masterson, vous n’êtes pas la victime ici. Vos actions il y a 20 ans ont enlevé le choix et la voix d’une autre personne. Vos actions il y a 20 ans aujourd’hui étaient criminelles, et c’est pourquoi vous êtes ici », a déclaré le juge Olmedo en prononçant la peine de Masterson.

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News