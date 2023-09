Ashton Kutcher et Mila Kunis ont demandé au juge de faire preuve de clémence lors de la condamnation de leur co-star de viol reconnu coupable | Actualités américaines

Mila Kunis et Ashton Kutcher ont demandé la clémence à un juge avant que leur ancien co-star Danny Masterson ne soit condamné pour avoir violé deux femmes.

L’acteur en disgrâce de That 70s Show a été condamné à 30 ans de prison à perpétuité – et une victime l’a décrit comme « pathétique, perturbé et complètement violent ».

Mais de nouvelles lettres ont émergé révélant que d’anciens membres du casting, ainsi que des frères et sœurs, ont écrit des lettres de soutien à Masterson – Kunis le décrivant comme un « modèle ».

L’actrice, qui a joué Jackie dans la sitcom, a écrit : « Tout au long de notre vie ensemble, Danny s’est révélé être un ami incroyable, un confident et, par-dessus tout, une figure de frère aîné exceptionnelle pour moi. »

Elle a poursuivi en affirmant que Masterson avait joué un « rôle central » en l’éloignant de la consommation de drogue.

Kutcher a décrit le violeur reconnu coupable comme un mari et un père « dévoué et loyal » – et dans sa lettre, il a abordé les accusations de fin de carrière portées contre l’homme de 47 ans.

« Bien que je sache que le jugement a été déclaré coupable de deux chefs de viol par la force et que les victimes ont un grand désir de justice, j’espère que mon témoignage de sa personnalité sera pris en considération lors de la détermination de la peine », a-t-il écrit.

« Je ne crois pas qu’il représente un préjudice permanent pour la société et que le fait d’élever sa fille sans père actuel serait une troisième injustice en soi. »

Kutcher – qui est marié à Kunis – a poursuivi en affirmant que Masterson « a été la première personne à prendre la défense » d’une fille qu’il ne connaissait pas après qu’elle ait été réprimandée par son petit ami belliqueux.

Image:

Masterson part avec sa femme Bijou Phillips





L’épouse de Masterson, Bijou Phillips, a déclaré dans sa lettre au juge qu’il avait été un « partenaire qui lui a sauvé la vie ».

Elle a écrit : « Notre fille et moi avons le cœur brisé qu’il ne soit pas à la maison avec nous. Cela a été très difficile sans lui ici. Même s’il est maintenant en prison, il l’appelle tous les jours. »

L’équipe juridique de l’ancien acteur s’est engagée à faire appel – et en cas d’échec, Masterson ne serait pas éligible à la libération conditionnelle tant qu’il ne sera pas à la retraite.

Au cours du procès, les femmes dont le témoignage a conduit à sa condamnation ont déclaré que Masterson leur avait donné des boissons qui les rendaient étourdies en 2003, avant de s’évanouir et de les violer.