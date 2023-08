Ashton Kutcher et Mila Kunis invitent des étrangers à Beach House : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Ashton Kutcher45 ans, aime passer du temps avec sa belle épouse Mila Kunis, 39. Mais un seul d’entre eux veut aussi inviter des inconnus dans sa maison de plage ! Dans une nouvelle vidéo hilarante sur Instagram, le Chez toi ou chez moi l’acteur a lancé l’idée, et sa célèbre épouse a simplement gloussé d’incrédulité. « Salut bébé? » Ashton a demandé, alors qu’ils étaient assis devant leur magnifique propriété sur la plage du comté de Santa Barbara. « Ouais? » Mila a répondu, suivie rapidement de « oh non! » « J’ai une idée vraiment stupide », a poursuivi Ashton, expliquant que c’est pourquoi il enregistre. « C’est plus stupide que ma moustache, je le promets », a-t-il plaisanté, ce à quoi Mila a répondu: « J’en suis sûr. »

Il a ensuite raconté à la mère de deux enfants, qui portait un chapeau de soleil glamour à larges bords et des lunettes de soleil, son plan. « Je pense que nous devrions faire venir de parfaits inconnus et rester avec nous à la plage. » Mila gloussa tandis qu’Ashton ajoutait : « C’est tellement agréable ici ! » « Comme dans la vraie vie ?! elle a demandé. « Ouais, comme dans la vraie vie », a-t-il confirmé. Bien qu’elle ait fait une double prise et ait dû demander deux fois, Mila a admis que « oui, je pense qu’ils aimeront ça aussi! » « OK, alors on le fait ? » Il a demandé. « Quoi?! » Mila a demandé alors que la vidéo se coupait.

Le couple a expliqué leur adorable vidéo dans la légende du 15 août. #airbnbpartner La réservation ouvre demain à 10h00 PST. Lien dans les histoires. En effet, c’est pour de vrai. L’invitation comprend « une maison entière hébergée par Ashton et Mila », pour un séjour d’une nuit pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Du café sur la plage, des sentiers de randonnée, des vues sur la montagne de Santa Ynez et même du temps pour « capturer du contenu » avec Ashton et Mila sont également inclus.

« Nous serons là pour vous accueillir à votre arrivée et nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour un séjour amusant à la plage », indique la liste. « Les repas et les collations seront fournis, alors faites-nous savoir s’il y a des allergies ou des restrictions alimentaires que nous devons garder à l’esprit. »

En tout cas, les fans étaient là pour l’annonce, et ils se sont tournés vers le fil des commentaires pour réagir. « Haha Kelso & Jackie moment juste là », a plaisanté un fan, faisant référence à leur Ce spectacle des années 70 personnages. « Je suis sûr que je ne pourrai jamais me le permettre, mais je serais prêt à vendre mon mari pour cette opportunité », a plaisanté un autre. « Ok, mon mari et moi allons en prendre un pour l’équipe et venir rester chez vous pour le week-end ! Choisissez-nous, nous sommes drôles ! remarqua un troisième.

Un quatrième l’a résumé avec: « C’est une idée spectaculaire et aussi stupide, où devons-nous nous inscrire? » ainsi que des émoticônes rieurs.