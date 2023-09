Ashton Kutcher et Mila Kunis font face à des réactions négatives pour leurs lettres soutenant le violeur reconnu coupable Danny Masterson

« J’ai rencontré Danny Masterson quand j’avais 20 ans en 1998 », a écrit Kutcher, selon une lettre publiée dans les médias américains. Il est instantanément devenu un ami, un collègue dévoué et un modèle pour moi. Et ce depuis 25 ans.

Kutcher et Kunis faisaient partie des personnalités hollywoodiennes de premier plan dont les lettres de soutien étaient incluses dans un dossier de 108 pages demandant la clémence dans la condamnation de Masterson.

Ashton Kutcher et Mila Kunis sont « conscients de la douleur causée par les lettres des personnages » qu’ils ont écrites pour soutenir Danny Masterson.

Kunis, qui est marié à Kutcher, s’est également porté garant de Masterson, déclarant au juge qu’il avait « une bonté innée et une nature authentique ». « Tout au long de notre temps ensemble, Danny s’est révélé être un ami formidable, un confident et, par-dessus tout, une figure exceptionnelle de frère aîné pour moi », a-t-elle déclaré.

Dans la vidéo publiée samedi, Kunis a déclaré que les lettres « n’étaient pas écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire ou la validité de la décision du jury ».

« Ils ont été rédigés pour que le juge les lise et non pour saper le témoignage des victimes ou les traumatiser à nouveau de quelque manière que ce soit », a ajouté Kutcher. « Nous ne voudrions jamais faire ça. Et nous sommes désolés si cela s’est produit.

Le couple, qui a alterné les lignes dans leur vidéo commune, a souligné leur historique de soutien aux victimes dans leur travail philanthropique et a expliqué qu’ils avaient été approchés par la famille Masterson « pour écrire des lettres de caractère pour représenter la personne que nous connaissions depuis 25 ans afin que le juge pourrait en tenir pleinement compte lors de la détermination de la peine ».

En mai, Masterson a été reconnu coupable de deux chefs de viol à l’issue de son deuxième procès résultant d’accusations portées par trois femmes qu’il avait rencontrées par l’intermédiaire de l’Église de Scientologie.

Ni les lettres de Kutcher ni celles de Kunis ne remettent en question cette condamnation. Ce spectacle des années 70 Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith faisaient également partie de ceux qui ont écrit des déclarations en faveur de Masterson.

