Ashton Kutcher et Mila Kunis avec Wyatt et Dimitri à l’épicerie – Hollywood Life

Crédit d’image : Javiles/Terma/BACKGRID

Ashton Kutcher et Mila Kunis sont des champions de la parentalité ! Le couple hollywoodien de premier plan est sorti à Los Angeles pour faire des courses le samedi 30 juillet et a amené leur adorable fille Wyatt7 ans et fils Dimitri, 5, pour partager l’aventure. La Mec ou est ma voiture star, 44 ans, a secoué un tee-shirt et un jean alors qu’il tenait la main de son garçon, tandis que le Cygne noir L’actrice de 38 ans avait l’air chic dans une salopette marron en gardant un œil sur sa petite fille.

La sortie familiale amusante survient alors qu’Ashton et Mila – qui se sont rencontrés sur le tournage de Ce spectacle des années 70 en 1998 mais n’est devenu amoureux qu’en 2015 – a récemment repris leurs personnages de Michael Kelso et Jackie Burkhart pour le spin-off à venir Ce spectacle des années 90. “Mila et moi y réfléchissions”, a déclaré Ashton Variété du tournage de la nouvelle série. “Nous avons pensé:” Écoutez, nous ne sommes dans la position dans laquelle nous nous trouvons qu’à cause de cette émission, alors revenons en arrière et faisons cela. Nous venons de rentrer et nous nous sommes amusés pendant une semaine. C’était tellement aléatoire et amusant.

Parler avec HE, il a ajouté: «C’était super nostalgique et vraiment étrange. Comme, retourner au sous-sol, juste retourner sur le plateau, c’était bizarre. Et puis être avec tout le monde, c’est… bizarre.

Topher Grace, Laura Prépon et Wilmer Valderrama rejoignent Ashton et Mila dans des apparitions invitées pour le spin-off, qui suivent Eric (Topher) et la fille de Donna (Laura) Leia Forman (Callie Haverda) alors qu’elle rend visite à ses grands-parents pour l’été. De retour également en tant que parents hilarants, Red et Kitty sont Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp. Le gang de nouveaux venus jouant les pairs de Leia est Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos.

“C’est vraiment drôle”, a déclaré Ashton Variété. “Le nouveau casting est phénoménal.”

Pendant ce temps, Ashton et Mila ont récemment annoncé qu’ils allaient égaler jusqu’à 3 millions de dollars de dons aux fonds de secours pour le pays d’origine de Mila, l’Ukraine, qui souffre énormément de l’invasion russe. “Alors que nous assistons à la bravoure des Ukrainiens, nous témoignons également du fardeau inimaginable de ceux qui ont choisi la sécurité”, a déclaré le couple dans une publication vidéo sur Instagram. “Grâce à GoFundMe, cette collecte de fonds aura un impact immédiat sur les réfugiés et les efforts d’aide humanitaire.”