Ashton Kutcher envisage de déménager en raison des allégations de Diddy

Ashton Kutcher entretient une amitié bien connue avec le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs. L’acteur et l’artiste se sont rencontrés pour la première fois lorsque Kutcher a failli mettre Combs dans la série de télé-réalité parodie de MTV, Punk’d. Malheureusement, Kutcher pourrait être coupable par association après l’arrestation de Combs en septembre 2024. Voici ce qu’une source a dit à propos de lui et de Mila Kunis qui pourraient quitter Hollywood.

Ashton Kutcher considère Hollywood comme un « cloaque » après le drame de Sean « Diddy » Combs, selon une source

Ashton Kutcher et Sean « Diddy » Combs se sont mutuellement félicités dans le passé. Combs s’est un jour qualifié de « meute de rats », ainsi que Kutcher et Jamie Foxx, car ils faisaient fréquemment la fête ensemble. Kutcher a également co-organisé l’une des fameuses fêtes blanches de Combs – des célébrations annuelles où les stars se réunissaient et portaient du blanc.

Kutcher ne s’est pas prononcé sur les allégations contre Combs après son arrestation. Cependant, il serait conscient que les projecteurs sont désormais braqués sur lui.