Ashton Kutcher dit qu'il était 'f---ing énervé' quand Demi Moore a publié ses mémoires

Ashton Kutcher a récemment évoqué son mariage de huit ans avec Demi Moore et son beau-père dans la vingtaine avec ses trois jeunes filles.

“J’avais 26 ans, j’avais la responsabilité d’un enfant de 8 ans, de 10 ans et de 12 ans. C’est comme ça que certains parents adolescents doivent vivre la vingtaine”, a déclaré la star de “That ’70s Show”. Esquire dans une interview publiée mardi. “Ils étaient géniaux à l’époque et ils sont géniaux maintenant.”

Le couple a également perdu un bébé à la fin de la grossesse de Moore et a eu du mal à concevoir par FIV. Elle luttait également contre un problème d’alcool. Kutcher a admis que c’était “beaucoup”.

“Perdre un enfant que vous pensez avoir, et qui est proche de penser que vous allez avoir un enfant, est vraiment, vraiment douloureux”, a-t-il déclaré à propos de la fausse couche. “Tout le monde gère cela de différentes manières.”

Il a poursuivi : “J’adore les enfants. Je n’aurais pas épousé une femme qui avait trois enfants si je n’aimais pas les enfants. L’idée d’avoir un autre enfant aurait été incroyable. Pour une raison quelconque, je devais avoir ça de l’expérience.”

Kutcher et Moore ont divorcé en 2013.

“Rien ne vous donne l’impression d’être un échec comme le divorce”, a admis Kutcher. “Le divorce ressemble à un putain d’échec total. Vous avez échoué au mariage.”

Cependant, il a dit qu’il a essayé d’apprendre à “s’approprier” ce qu’il a fait de mal et à “aller de l’avant”, selon le entrevuequi note la réputation “en lambeaux” de Kutcher à l’époque sur sa prétendue infidélité.

Il a admis qu’il était “f — énervé” lorsque Moore a publié ses mémoires de 2019, qui ont ramené un torrent d’examen minutieux des paparazzis dans sa vie nouvellement tranquille, mais a déclaré qu’il ne voulait pas “ouvrir quoi que ce soit dans ce domaine”.

“J’étais finalement arrivé à un endroit où la presse m’avait vraiment licencié et [wife] Mila [Kunis], et ma vie et ma famille. Et puis le lendemain, [the paparazzi] sont à l’école de mes enfants”, a expliqué Kutcher. Il a partagé qu’il n’avait cependant aucune mauvaise volonté envers Moore elle-même.

Deux ans après son divorce en 2013, il a épousé Kunis, qui était aussi sa co-vedette dans « That 70s Show ».

“La chose à propos de Mila qui a accéléré notre relation, c’est que je l’ai toujours admirée”, a-t-il déclaré. “Ses talents, ses compétences, ses dons. Mais je savais qu’elle n’avait pas besoin de moi. Et elle savait que je n’avais pas besoin d’elle.”

Le couple a maintenant deux enfants : Wyatt, 8 ans, et Dimitri, 6 ans, ensemble.

“J’ai de jeunes enfants et j’aime beaucoup mes enfants”, a expliqué Kutcher en demandant aux cinéastes de déplacer la production de son nouveau film “Your Place or Mine” de la Géorgie à Los Angeles, en disant qu’ils pourraient prendre les pertes d’allègement fiscal de l’État de Peach. hors de son salaire. “J’aime passer du temps avec eux.”

Kutcher et Kunis travaillent également à nouveau ensemble avec des camées de leurs anciens personnages des années 70 sur “That ’90s Show”. Il a affirmé qu’elle avait insisté.

“” Vous savez, nous devons toute notre carrière à cette émission. Peu importe le scénario, nous le faisons “”, a déclaré Kutcher à Kunis, même s’il voulait déjà le faire.

“Je me sens tellement chanceux”, a-t-il évoqué sa carrière. “Et quand vous vous sentez chanceux et chanceux et que vous avez une certaine conscience de vous-même, vous réalisez que vous ne l’avez pas fait par vous-même. Je n’ai rien fait de tout cela par moi-même.”