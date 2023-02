Ashton Kutcher dit que les photos “gênantes” avec Reese Witherspoon étaient une tentative d’éviter les rumeurs d'”affaire”

Ashton Kutcher et Reese Witherspoon mettent fin aux rumeurs selon lesquelles ils “ne s’aiment pas” après que les photos de la première de “Your Place or Mine” soient devenues virales.

Kutcher, 45 ans, a abordé la situation lors d’une apparition sur le podcast “Chicks in the Office”.

“Ma femme m’a appelé. Elle a envoyé un texto à Reese et moi. Elle m’a dit : « Les gars, vous devez, genre, agir comme vous les uns les autres. » Et je me dis : ‘Qu’est-ce qui se passe ?'”

“On dirait que vous êtes sur une photo d’école”, a noté un hôte.

“Voici le truc, si je mets mon bras autour d’elle et que j’étais, comme, tout amical avec elle, j’aurais une liaison avec elle – la rumeur serait que j’ai une liaison avec elle”, a expliqué Kutcher.

ASHTON KUTCHER DIT QU’IL ÉTAIT ‘F—ING’ PISSED’ LORSQUE DEMI MOORE A LIBÉRÉ MEMOIR

“Si je me tiens à côté d’elle, je mets mes mains dans mes poches pour qu’il n’y ait aucune chance que ce soit la rumeur – la rumeur dit que nous ne nous aimons pas”, a-t-il ajouté. “Reese et moi sommes de très bons amis. Nous sommes très proches. Je n’ai pas à défendre ça. Je n’ai pas à le défendre.”

Witherspoon a également parlé des photos virales lors d’une apparition dans l’émission “Today”.

“[Mila Kunis] nous a même envoyé un e-mail hier soir”, a déclaré Witherspoon aux animateurs de l’émission lors de l’épisode du 6 février. “Elle dit:” Vous avez l’air si gênants ensemble sur le tapis rouge. … C’est juste amusant parce que quand tu connais tellement une petite amie, c’était juste amusant d’apprendre à connaître son autre significatif parce que je l’aime depuis si longtemps.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Witherspoon et Kutcher jouent dans la nouvelle comédie romantique de Netflix “Your Place or Mine”. Le film arrive sur la plateforme de streaming le 10 février.

“Your Place or Mine” parle de deux meilleurs amis à longue distance, donc Kutcher et Witherspoon n’ont pas nécessairement filmé ensemble. Cependant, les acteurs s’envoyaient quotidiennement des vidéos parlant de “tout”.

“Nous parlions de tout, de nos équipes de football préférées, des choses stupides que faisaient nos chiens, de ce que nous faisions pour le dîner, [to] ce que nous pensions de la vie en général”, a déclaré Kutcher à Esquire.

Les deux restent en contact même après le tournage.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS