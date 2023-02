Ashton Kutcher dit que des problèmes de santé l’ont conduit au pôle Sud et à un moment follement romantique

Ashton Kutcher a été ouvert sur les problèmes de santé qu’il a luttés ces dernières années, mais maintenant il révèle comment ces luttes l’ont amené à se pousser au pôle Sud.

“J’ai eu une étrange maladie auto-immune il y a trois ans”, a-t-il expliqué dans “The Late Late Show with James Corden”.

“Alors l’année dernière, je me disais : ‘Je vais juste me pousser jusqu’au bout de mes capacités physiques sous toutes les formes.'”

Dans le cadre de cette mission, il a déclaré: “Je suis allé au pôle Sud, j’ai couru un marathon, je suis allé ‘Running Wild with Bear Grylls.’ J’allais juste le pousser aussi loin que possible juste pour avoir la confiance en moi que je suis complètement de retour, ce que je suis.”

Pendant le voyage, Kutcher a escaladé une montagne et a eu l’occasion de la nommer – et son esprit est immédiatement allé à sa femme Mila Kunis.

Il a expliqué qu’il avait fait la randonnée avec un homme qu’il avait rencontré pendant le voyage.

Kutcher a déclaré: “Nous arrivons au sommet et il dit:” Vous êtes la première personne à avoir jamais escaladé cette montagne. Vous devez la nommer. J’étais comme, ‘Ok vraiment? C’est le mont Mila.'”

Bien que ce soit un geste doux, il a dit que l’homme lui avait dit “Non, non, ce n’est pas de chance de lui donner le nom d’une autre personne, alors ne fais pas ça.”

Au lieu de cela, il a choisi de nommer la montagne le mot russe pour “génial”, ce qui était une autre façon d’honorer Kunis, qui est née en Ukraine avec sa première langue étant le russe.

Il a qualifié toute l’expérience de “sauvage”.

ASHTON KUTCHER RÉVÈLE QU’IL ÉTAIT « ivre » LA PREMIÈRE FOIS QU’IL A DIT À MILA KUNIS QU’IL L’AIMAIT

Kutcher souffrait de vascularite, une inflammation des vaisseaux sanguins. Pour lui, cela signifiait qu’il avait commencé à perdre soudainement la vue et l’ouïe il y a quelques années.

Dans une interview pour “The Checkup with Dr. David Agus” en décembre, il a parlé davantage de la façon dont la vascularite l’a motivé à se pousser physiquement.

“C’est en partie dû à ce genre de chose mentale que j’ai autour de la réalisation d’un retour complet après mon réveil à l’hôpital”, a-t-il déclaré. “J’étais incapable de marcher et je me disais” Attends une seconde. Si je peux passer de l’incapacité de marcher à courir un marathon en trois ans, alors je peux en quelque sorte laisser cela faire partie du passé’ et être comme, ‘Je vais bien. Je suis de retour.'”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Quant à l’aide de Kunis dans son rétablissement, elle a expliqué dans une interview l’année dernière : “Je ne pense pas que vous ayez le temps de vous asseoir et de parler, vous vous débrouillez un peu. Vous allez vous occuper de tout problème de santé qui se présente à vous, mais tu as toujours des enfants, tu as toujours une famille, tu dois vivre ta vie.”

Elle a poursuivi : “Je pense que nous avons beaucoup de chance de nous avoir, mais en ce qui concerne le fait d’être assis là et de parler sans cesse de choses, non. Tu dois le faire.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS