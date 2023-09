Ashton Kutcher désignée par Sharon Osbourne comme la célébrité la plus grossière qu’elle ait jamais rencontrée : « Une petite chose ignoble »

Il n’y a pas d’amour perdu entre Sharon Osbourne et Ashton Kutcher.

Osbourne a interpellé Kutcher dans une interview qu’elle a réalisée avec sa fille Kelly Osbourne, qualifiant l’acteur de célébrité la plus grossière qu’elle ait jamais rencontrée au cours de sa longue carrière dans le show business.

Pendant la conversation entre femmes avec E! News, ils ont joué à un jeu appelé « Remuer le pot », et du pot, Sharon a sorti un bout de papier qui disait « Nommez la célébrité la plus grossière que vous ayez jamais rencontrée ».

Elle s’est immédiatement tournée vers Kelly et lui a décrit la personne qu’elle avait en tête, apparemment incapable de se souvenir de son nom.

« Le gars qui est marié à une actrice et qui faisait ‘That ’70s Show’… », a-t-elle déclaré.

« Oh, Ashton Kutcher ? » Kelly a répondu avec surprise. « Vraiment? »

« Oui, Ashton Kutcher », a confirmé Sharon. « Petit garçon grossier, grossier, grossier, grossier ! »

Kelly a déclaré qu’elle n’était pas préparée à cette réaction, et Sharon a continué avec « Impoli, grossier… ignoble petite chose. »

Sharon n’a pas expliqué exactement pourquoi elle pense que Kutcher est si impoli.

Cependant, lors d’une apparition en 2018 dans « Larry King Now », elle a parlé de sa rencontre avec Kutcher, qui a eu lieu sur le tournage de « The Talk », le talk-show de jour qu’elle avait auparavant co-animé.

Après avoir expliqué que parfois les hôtes avaient des impressions différentes sur les invités, elle a déclaré : « Je ne m’entendais pas avec un seul gars, cet Ashton Kushner. »

King n’a pas abordé la mauvaise prononciation du nom de Kutcher, et Sharon l’a traité d' »acteur… -ish », puis a gémi lorsque King l’a qualifié d’acteur le mieux payé de la télévision – un titre qu’il a détenu de 2012 à 2015 lorsqu’il est apparu dans « Two and un demi-homme.

Quand King lui a demandé quel était son problème avec lui, elle a répondu : « Mauvaise attitude, pour moi. Pour moi, parce que je me suis trompé de nom, donc il était énervé, et il a adopté une attitude, et il a dit ‘Et qu’est-ce que tu fais ?’ , qu’as-tu fait dans cette industrie ?’ Et je me suis dit : ‘Kid, ne commence pas par moi, parce que je vais te manger et te faire foutre.' »

« Et donc je me suis dit : ‘Tu ne sais pas à quoi tu as affaire, gamin.' »

Les représentants de Kutcher n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Plus tôt cette semaine, Sharon s’est entretenue avec Fox News Digital et, même si elle n’a pas évoqué les célébrités grossières, elle a abordé le sujet très controversé de la chirurgie plastique.

Expliquant à quel point il était « important » pour elle d’être ouverte sur le travail qu’elle a accompli, elle a déclaré : « Vous ne pouvez pas sortir soudainement, et vous venez de subir un lifting complet et ne pas en parler. C’est l’éléphant. dans la pièce. … Tout le monde sait que vous avez fait quelque chose. Alors, autant briser ce silence embarrassant et dire : « Oh, est-ce que tu aimes ça ? Et c’est ridicule. Ce n’est pas un péché de le faire. »

« Ce n’est pas le cas », a-t-elle souligné. « C’est votre choix personnel. Il ne devrait y avoir aucune stigmatisation. Si je veux y aller et avoir [my] menton fait ou quoi que ce soit, c’est mon choix. Et je ne le cache pas. Et je dirai aux gens la vérité à ce sujet. »

Stephanie Nolasco et Larry Fink de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.