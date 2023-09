Ashton Kutcher démissionne du comité de lutte contre les abus sexuels sur enfants suite à des réactions négatives – National

Ashton Kutcher quitte son poste de président du conseil d’administration d’une organisation de lutte contre les abus sexuels sur enfants qu’il a cofondée, appelée Épinealors qu’il continue de faire face aux retombées et à l’indignation pour avoir soutenu le violeur Danny Masterson.

Le magazine TIME rapporte que sa femme, Mila Kunis, est démissionne également dans son rôle d’observatrice au sein du conseil d’administration de Thorn.

« Les victimes d’abus sexuels ont toujours été réduites au silence et la déclaration de moralité que j’ai soumise en est une autre. exemple douloureux d’interrogatoire des victimes qui sont assez courageux pour partager leurs expériences », a écrit Kutcher dans une lettre datée de jeudi adressée au conseil d’administration de Thorn, qui a été partagée sur le site Web de Thorn ainsi qu’avec TIME.

« Après que ma femme et moi avons passé plusieurs jours d’écoute, de réflexion personnelle, d’apprentissage et de conversations avec les survivants, les employés et les dirigeants de Thorn, j’ai déterminé que la chose responsable que je devais faire était de démissionner de son poste de président du conseil d’administration, avec effet immédiat », a écrit Kutcher. « Je ne peux pas permettre que mon erreur de jugement détourne l’attention de nos efforts et des enfants que nous servons. »

Kutcher et Kunis ont fait la une des journaux à la fin de la semaine dernière lorsqu’il a été révélé qu’ils avaient écrit des lettres de soutien à Masterson, demandant au juge président de faire preuve de clémence lors de la détermination de la peine de Masterson, qui a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de viol.

Les co-stars, désormais mariées, étaient autrefois les personnages principaux de Ce spectacle des années 70 aux côtés de Masterson. Leurs lettres attestaient du « caractère exceptionnel » de Masterson.

« Je ne crois pas qu’il représente un préjudice permanent pour la société », a écrit Kutcher, tandis que Kunis a décrit Masterson comme « un modèle et un ami exceptionnel ».

L’indignation suscitée par les lettres s’est ensuivie, incitant le couple à partager une vidéo sur Instagram dimanche dans laquelle Kutcher expliquait que la famille de Masterson leur avait demandé d’écrire des lettres de caractère détaillant « la personne que nous connaissions depuis 25 ans afin que le juge puisse prendre cela en considération. à la condamnation. »





« Les lettres n’ont pas été écrites pour remettre en question la légitimité du système judiciaire ou la validité de la décision du jury », a déclaré Kunis.

Le couple n’était que deux des 50 personnes qui auraient écrit des lettres de soutien à la juge Charlaine Olmeda.

Cependant, les lettres n’ont pas semblé faire grand-chose pour influencer l’esprit du juge, et Masterson a été condamné à 30 ans de prison à perpétuité.

Et tandis que Kunis et Kutcher ont tous deux fait l’objet de beaucoup de mépris et de vitriol – y compris des attaques très publiques de la part de plusieurs autres célébrités – Kutcher fait l’objet d’un examen plus approfondi pour son plaidoyer dans le domaine de la lutte contre le trafic sexuel d’enfants.

« La mission doit toujours être la priorité et je veux présente mes plus sincères excuses à toutes les victimes de violences sexuelles et tous ceux à Thorn que j’ai blessés par ce que j’ai fait », a écrit Kutcher au conseil d’administration de Thorn. « Et envers la communauté de défense au sens large, je suis profondément désolé. Je reste fier de ce que nous avons accompli au cours de la dernière décennie et je continuerai de soutenir le travail de Thorn. Merci pour votre plaidoyer infatigable et votre dévouement à cette cause.

Thorn a été fondée en 2009 par Kutcher et son épouse d’alors, Demi Moore, sous le nom de DNA Foundation. Thorn développe des outils et des technologies pour aider les entreprises technologiques à supprimer les contenus pédopornographiques des espaces en ligne, ainsi qu’à aider les forces de l’ordre à identifier les victimes.

« Ashton a fondé Thorn il y a plus de dix ans avec un seul objectif en tête : protéger les enfants des abus sexuels et leur donner l’enfance qu’ils méritent », a déclaré Suzanne Bell, membre du conseil d’administration de Thorn, dans un communiqué.

« Son dévouement et son engagement inébranlables envers Thorn tout au long de son parcours ont permis à l’organisation de devenir le leader qu’elle est dans l’écosystème de la sécurité des enfants. Ce fut pour moi un privilège de le rejoindre dans cette mission.





Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.