Ashton Kutcher démissionne de son organisation à but non lucratif après la lettre de Danny Masterson

Ashton Kutcher a démissionné vendredi de son organisation de lutte contre le trafic sexuel suite à l’indignation suscitée par les lettres que lui et sa femme Mila Kunis ont écrites pour demander à un juge de faire preuve de clémence dans la condamnation du violeur reconnu coupable et ancien co-star de « That ’70s Show », Danny Masterson.

Kutcher a annoncé qu’il démissionnait avec effet immédiat de son rôle de président du conseil d’administration de Épine, une organisation dont l’objectif est de s’attaquer au rôle que joue Internet dans le trafic et les abus sexuels sur enfants. Kutcher a fondé le groupe avec son épouse d’alors, Demi Moore, en 2009.

« Après que ma femme et moi avons passé plusieurs jours d’écoute, de réflexion personnelle, d’apprentissage et de conversations avec les survivants, les employés et les dirigeants de Thorn, j’ai déterminé que la chose responsable que je devais faire était de démissionner…. Je ne peux pas permettre que mon erreur de jugement détourne l’attention de nos efforts et des enfants que nous servons », a écrit Kutcher dans une lettre partagée par Thorn.

Dans ce document, il s’est excusé auprès des survivants d’agression sexuelle pour la lettre qu’il a écrite et qui défendait le caractère de Masterson. Ni Kunis ni Kutcher n’ont soutenu que Masterson n’était pas coupable, mais ils se sont portés garants de la personne qu’ils connaissaient.

« La déclaration de caractère que j’ai soumise est un autre exemple douloureux d’interrogation de victimes suffisamment courageuses pour partager leurs expériences. C’est précisément ce que nous avons tous travaillé pour inverser au cours de la dernière décennie », a écrit Kutcher.

Masterson, 47 ans, a été condamné la semaine dernière dans le comté de Los Angeles à 30 ans de prison à vie après avoir été reconnu coupable de deux chefs de viol. Le verdict de mai faisait suite à son deuxième procès qui découlait d’accusations portées par trois femmes qu’il avait rencontrées par l’intermédiaire de l’Église de Scientologie.

« Je ne crois pas qu’il représente un préjudice permanent pour la société et que le fait d’élever sa fille sans un père présent serait [be] une troisième injustice en soi », a écrit Kutcher dans sa lettre à la juge Charlaine Olmedo de la Cour supérieure.

Kunis, qui était également une star de « That ’70s Show », a écrit une autre lettre au nom de Masterson.

« Dès le début, j’ai pu ressentir sa bonté innée et sa nature authentique », a écrit Kunis. « Sa nature bienveillante et sa capacité à offrir des conseils ont joué un rôle déterminant dans mon évolution personnelle et professionnelle. »

Dans un vidéo publiée sur Instagramle couple a expliqué pourquoi ils avaient écrit les lettres un jour après leur publication.

« Ils ont été rédigés pour que le juge les lise et non pour saper le témoignage des victimes ou les traumatiser à nouveau de quelque manière que ce soit », a déclaré Kutcher. « Nous ne voudrions jamais faire ça. Et nous sommes désolés si cela s’est produit.

Kunis est démissionne également de son rôle d’observatrice au sein du conseil d’administration de Thorn, selon un article paru dans Time, qui a été le premier à rapporter les démissions.

« Nous ne serions pas le Thorn que nous sommes aujourd’hui sans la contribution d’Ashton. Il a joué un rôle important dans l’impact que nous avons eu, et nous sommes reconnaissants pour sa participation au cours des 15 dernières années », a déclaré l’organisation dans un communiqué.