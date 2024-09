Ashton Kutcher a « beaucoup de choses » à dire sur les soirées de Sean « Diddy » Combs, « je ne peux pas le dire »

Kutcher a refusé de parler en détail des fêtes extravagantes de Sean « Diddy » Combs, comme on peut le voir dans une interview refaite récemment surface après l’arrestation du rappeur pour trafic sexuel et crimes connexes.

Les relations en disgrâce de l’artiste ont été évoquées lorsque Kutcher est apparu sur Les plus chauds durant le mois de septembre 2019.

« J’ai beaucoup de choses que je ne peux pas dire », a plaisanté l’acteur de 46 ans auprès de l’animateur Sean Evans. « Donc, euh », a-t-il ajouté avec un soupir et une pause.

« Je ne peux pas non plus me souvenir de celle-là », a poursuivi Kutcher en riant. « En fait, je les ai passées en revue. … Des histoires de fête de Diddy, mec – c’était un truc bizarre qui me rappelle des souvenirs. »

Le Ce spectacle des années 70 La star a également parlé de sa relation « bizarre » avec Diddy, se rappelant comment tout a commencé lorsque le musicien de 54 ans lui a dit qu’il ne pouvait jamais lui faire de blague.

« Je lui ai répondu : ‘Je ne sais pas quoi te dire, tout le monde est sur la table’ », se souvient Kutcher. « Il m’a répondu : ‘Pas moi, je ne suis plus sur la table’. C’est ainsi que notre conversation a commencé. »

Il a rappelé comment lui et la star du hip-hop « sont devenus rapidement amis » et « avaient l’habitude de traîner et de regarder du football ensemble ».