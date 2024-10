Ashton Jeanty de Boise State poursuit Barry Sanders après avoir annulé les accords NIL

BOISE, Idaho – Aucune chance qu’il s’éloigne. Pas après ce voyage, pas après qui et ce qu’il était devenu.

Pas pour tout l’argent NIL dans le monde.

Pas pour la SEC ou le Big Ten, pas pour toutes ces écoles du Texas qui l’ont ignoré la dernière fois. Pas pour une usine de football de sang bleu qui croyait pouvoir intervenir avec un sac financier de calories vides et changez Ashton Jeanty en lui lançant des offres NIL à sept chiffres.

Il n’y a aucune chance qu’il tourne le dos à la routine unique et méchante qui l’a amené à Boise State, et à tout ce que cela signifiait.

« J’ai dit à ces (écoles) : « Vous m’avez négligé il y a trois ans. Maintenant, tu me veux ?’ », a déclaré Jeanty, porteur de ballon vedette de Boise State et candidat au trophée Heisman. « Cela m’a fait réaliser que j’avais pris la bonne décision depuis le début en venant ici. »

Une décision en préparation depuis trois ans qui pourrait bien conduire à un autre moment décisif de la part du tueur de géants éternel Boise State. Un moment de records inaccessibles de la NCAA, des éliminatoires du football universitaire, d’une course Heisman et d’un ralentissement impensable du changement – ​​ne serait-ce que pour faire une pause et respirer tout cela – dans le monde en constante évolution du football universitaire.

Un moment où le joueur, le programme et le but s’entremêlent, où quelqu’un enfin, heureusement, ralentit la gorge déchaînée de Get Yours et réinitialise le sport assez longtemps pour profiter de ce qui était. Pour une saison, au moins.

Jeanty poursuit le record presque immortel de Barry Sanders en une seule saison dans la NCAA, et Boise State – le surperformant nageant en amont à travers deux décennies de changements massifs dans le football universitaire – se bat à nouveau dans la catégorie de poids.

Jeanty totalise 1 248 verges au sol en six matchs et est à 1 381 verges du record de Sanders en une seule saison de 2 628 verges. Jeanty a encore au moins sept matchs restants, y compris le match critique de la Mountain West Conference de vendredi à l’UNLV.

Si les Broncos remportent le MWC et gagnent une place dans le CFP en tant que champion de conférence du Groupe des Cinq le mieux noté, Jeanty aura au moins huit matchs supplémentaires pour battre le record établi par Sanders en 11 matchs en 1988. Et Boise State, qui perdu contre l’actuel n°1 de l’Oregon par trois points au cours de la semaine 2 – les Ducks avaient besoin d’un retour de coup de pied pour un touché, d’un retour de botté de dégagement pour un touché et d’un panier de dernière seconde – pourrait bien être assez bon pour gagner des matchs (au pluriel) dans la PCP.

C’est le gros titre. L’histoire sous-jacente d’un joueur et de son parcours, ainsi que de sa place dans un programme, est bien plus profonde.

Où tu es, c’est là que tu devrais être

Le lendemain du match de championnat du MWC en décembre dernier, quelques heures seulement après que Spencer Danielson ait guidé Boise State à travers une période de troubles et remporté un championnat trois semaines après le limogeage de l’entraîneur Andy Avalos, la réalité du football universitaire d’aujourd’hui est arrivée au premier plan.

Danielson a été officiellement nommé entraîneur-chef de Boise State, et le braconnage dans les écoles de la Power Conference avait commencé.

Devinez qui était en tête de liste ? Le gars qui a couru 153 verges et un touché un jour plus tôt, et qui a couru 1 357 verges lors de sa deuxième saison à Boise State.

Désormais, tout le monde savait qui était Ashton Jeanty. Et tout le monde le voulait.

« Pendant tout ce temps, Ash n’arrêtait pas de me dire : ‘Je veux être ici' », a déclaré Danielson. «J’ai eu tellement de gens qui m’ont appelé pour me dire : ‘Hé, Spencer, juste un avertissement, un tas d’écoles arrivent pour Ash.’ Ils allaient et venaient, et Ash et moi n’avons plus eu de conversation à ce sujet.

Un jour après une défaite contre l’UCLA au LA Bowl, alors que les écoles encerclaient toujours le programme de Boise State et essayaient de recruter Jeanty et plus de 12 autres partants, a déclaré Danielson, les Broncos ont commencé les entraînements hors saison.

Là, à 6 heures du matin, sur le gazon bleu glacé par des températures glaciales, se trouvait Jeanty. Premier joueur sur le terrain et dirigeant l’équipe – ironiquement, grâce à un entraînement à la corde.

«Il écrasait tout le monde», a déclaré le secondeur de Boise State, Andrew Simpson. « Il n’y avait aucun doute sur son intention de rester. »

Mais cela n’a pas empêché les offres en espèces de venir de partout dans le paysage Power Four. C’est une violation de la NCAA pour les entraîneurs de contacter des joueurs qui ne sont pas entrés sur le portail de transfert.

Jeanty n’est jamais entré dans le portail, et aucun des autres joueurs, selon Danielson, n’a été contacté illégalement par les écoles Power Four.

« J’ai appelé plusieurs entraîneurs et leur ai dit que je savais ce qu’ils faisaient et que c’était illégal », a déclaré Danielson. « Pas surprenant, cela s’est transformé en un jeu de reproches. ‘Oh, je ne savais pas. Laissez-moi y jeter un œil. Eh bien, je suis protecteur et nous ne prenons pas cela de côté.

Pourquoi le ferait-il ? C’est le problème du football universitaire d’aujourd’hui : les conférences du Groupe des Cinq sont devenues des équipes nourricières pour les Power Four.

Le Groupe des Cinq fait le gros du travail et le Power Four en récolte les bénéfices. C’est pourquoi Danielson est si déterminé à protéger ses joueurs, mais également en créant un programme qu’ils ne veulent pas quitter.

Vous ne refusez pas des centaines de milliers de dollars – ou dans le cas de Jeanty, plus d’un million – si vous n’avez pas l’impression que vous êtes là où vous devriez être.

« Il y a plus dans la vie que l’argent », a déclaré Jeanty. «C’est ma maison maintenant. Je veux laisser un héritage.

Boise State est plus qu’un joueur ou un groupe de joueurs. Il s’agit d’une bulle d’ADN unique construite et entretenue pendant près d’un demi-siècle par des joueurs de tous horizons, depuis l’époque du football universitaire junior joué dans l’ombre du bucolique Boise Front Range.

Il s’agit de joueurs actuels comme le gardien de sécurité Alex Teubner, qui a grandi dans la petite ville balnéaire de Seaside, dans l’Oregon, où cela faisait deux décennies qu’un joueur de lycée n’avait même pas marché dans une école de la subdivision Bowl, et encore moins joué.

Teubner n’a reçu aucune offre de bourse à la sortie du lycée, ni aucune invitation sans rendez-vous. Son entraîneur de lycée connaissait un membre du personnel de Boise State et lui a demandé une opportunité, et Teubner s’est présenté il y a cinq ans le premier jour du camp d’automne et ne savait pas comment s’entraîner.

Il est maintenant capitaine d’équipe et sécurité All-MWC.

Il s’agit du garde Ben Dooley, un lutteur de tous les États du Nevada qui s’est présenté à Boise il y a six ans, a subi diverses blessures et connaît sa meilleure saison à ce jour au cours de sa sixième année d’éligibilité.

C’est l’avantage d’Ahmed Hassanein, le premier joueur égyptien de FBS, dont le frère aîné est devenu une sorte de tuteur en 2019 et a amené Ahmed en Californie – où il a joué au football pour la première fois en deuxième année au lycée. Cinq ans plus tard, Hassanein a réussi un sac dans 14 des 16 derniers matchs de Boise State et mène une défense qui est actuellement n°1 au pays pour les sacs (29).

C’est l’ancien entraîneur des Broncos, Dirk Koetter (maintenant coordonnateur offensif), qui admet qu’il n’aurait jamais dû quitter Boise pour un poste universitaire plus important il y a tant d’années. Plus grand n’est pas nécessairement meilleur.

Il s’agit des anciennes stars des Broncos Matt Miller (entraîneur des receveurs) et Jabril Frazier (entraîneur de pointe), qui n’ont jamais eu la chance de vivre les séries éliminatoires.

Il s’agit du coordinateur co-offensif Nate Potter, arrivé en chemise grise en 2007, un an après le plus grand bouleversement en séries éliminatoires de l’ère moderne : la victoire 43-42 de Boise State sur l’Oklahoma au Fiesta Bowl, le match qui a lancé mille rêves sur le terrain. gazon bleu. Potter est devenu un All-American, a pris une tasse de café dans la NFL et a été ramené à Boise en 2014 en tant qu’entraîneur du contrôle qualité.

Cet endroit s’enfonce profondément dans l’âme, un moment transcendant pour ceux qui choisissent d’investir.

« Si vous participez à ce programme », a déclaré Dooley, « il vous envahira. »

« Tout était censé être »

À mi-chemin du camp d’automne, et alors que Danielson sentait une équipe talentueuse prête pour une grande saison, Jeanty s’est présenté à son bureau d’humeur sérieuse avec une humble demande.

Il voulait se faire baptiser. Et il voulait que Danielson officierait.

La route longue, tortueuse et parfois tumultueuse qui a conduit Jeanty à Boise l’a amené ici pour une raison. La vie éphémère d’une famille militaire qui a commencé en Floride et comprenait deux escales en Virginie, puis à Naples, en Italie, et enfin au Texas, a façonné la jeune vie de Jeanty.

Jouer au football universitaire en Europe quand il avait 14 ans. Faire des trajets en bus de 20 heures pour jouer contre d’autres lycées sur d’autres bases américaines, une fois de Naples à la Suisse et s’imprégner du paysage émouvant et presque surréaliste de la conduite à travers les Alpes suisses.

Jouer en Allemagne, à Bruxelles et en Espagne, et essayer désespérément (et échouer) de parler couramment italien avant de finalement me contenter de suffisamment pour m’en sortir. Puis il a finalement convaincu son père, Harry, que la famille devait retourner aux États-Unis s’il avait la moindre chance de jouer au football universitaire.

Seulement pour faire sa marque avec l’une des plus grandes saisons de l’histoire du football au lycée du Texas – et aucun entraîneur FBS de l’État ne s’en souciait. Pas une seule offre de bourse.

Il devait y avoir une raison, dit-il à Danielson, son voyage se dirigea vers Boise. Quand Harry et sa femme, Pamela, ont déposé leur fils il y a trois ans, Harry a dit à Ashton : « Ce qui est pour toi est pour toi. »

Traduction : il y a un plan pour tout le monde.

« C’était très émouvant », a déclaré Harry Jeanty. « Je suis presque sûr qu’il m’a vu pleurer. »

Trois ans plus tard, Ashton se tenait sur une scène de la Capital Christian Church avec Danielson, qui ne pouvait s’empêcher de pleurer. Plus de 50 de ses coéquipiers étaient présents parmi plus de 1 000 personnes dans le sanctuaire, ainsi que sa famille en direct.

« Je n’ai jamais été aussi nerveux », a déclaré Jeanty. « Mais une fois que je suis entré dans l’eau, tout a disparu. Vous sortez de cette eau en tant qu’homme nouveau. La meilleure décision que j’ai jamais prise.

Une semaine plus tard et juste avant la saison, un groupe de joueurs s’est présenté au bureau de Danielson et a demandé à se faire baptiser. « Environ 15 à 20 d’entre eux », a déclaré Danielson.

Alors lui et les joueurs sont sortis de son bureau, ont descendu les marches du stade Albertson, ont traversé le célèbre gazon bleu et ont traversé la rue jusqu’à la rivière Boise – et ont tout laissé là.

« Phénoménal », a déclaré Jeanty. «Cette équipe, cet endroit. Tout était censé arriver.

À la poursuite de Barry Sanders

Jeanty ouvre son téléphone et ouvre l’application YouTube, et il est facile de voir ce que tout le monde dit.

Non seulement il poursuit l’immortalité du football universitaire avec Barry Sanders, mais il ressemble presque à lui et joue comme lui. C’est presque blasphématoire de le penser.

Pourtant, ils sont là – et ce sont des fils de pute s’ils ne sont pas taillés dans le même tissu. Taille, vitesse, vision et bien sûr, des points forts à couper le souffle.

Jeanty pèse 600 livres et pèse près de 400 livres sur un banc. Il a atteint des vitesses de 21 à 22 miles par heure les jours de match cette saison, et la force et l’accélération, l’équilibre et le contrôle, ainsi que les sauts et les sauts ressemblent à You Know Who.

Comprenez ceci : Jeanty a 914 verges au sol après contact cette saison, ce qui représente plus de verges au sol que tous les porteurs de ballon du football universitaire, à l’exception de Kaleb Johnson de l’Iowa.

Jeanty mesure en moyenne près de 10 mètres par course, et sept mètres – sept mètres – après contact.

« Si vous regardez le jeu depuis l’arrière, avec les fesses de la défense face à la caméra, vous ne pouvez pas le voir », a déclaré l’entraîneur des porteurs de ballon de Boise State, James Montgomery. « C’est pourquoi il casse autant de plaqués. Son jeu de jambes est si bon, pour arriver à ses places. Il sort de là, et la prochaine chose que vous savez, c’est qu’un vrai mec arrive vers vous, vous traversant le visage. Il joue dur, joue avec une puce sur l’épaule à chaque jeu.

« Les lumières vives s’allument et il vous montre exactement de quoi il s’agit. »

Construire l’héritage

Plus tôt cette semaine, Jeanty a annoncé, en partenariat avec Boise State Athletics, le lancement d’une bourse de football pour soutenir les futurs étudiants-athlètes des Broncos.

C’est sa façon, dit-il, de laisser un héritage en dehors du terrain avant la fin de sa carrière de joueur.

À plus de 2 600 kilomètres de là, à Frisco, au Texas, Harry Jeanty a entendu parler du fonds de bourses d’études de son fils. Lui et Pamela se tenaient la main et pleuraient.

« Le déposer à Boise et le remettre au personnel là-bas », dit Harry, sa voix traînante et hésitante.

Il rit maintenant, ou peut-être qu’il pleure encore. Ou les deux.

« Nous savions que nous avions hâte de voir ce qu’il allait devenir », a poursuivi Harry. « Il continue de nous surprendre chaque jour. »

Matt Hayes est le rédacteur principal du football universitaire national pour USA TODAY Sports Network.