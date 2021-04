Cela pose des problèmes pour un pays où une insurrection islamiste dure a le dessus militairement, où près de la moitié de la population fait face à la faim à des niveaux de crise, selon les Nations Unies, où le solde écrasant de l’argent du gouvernement vient de l’étranger et où la gouvernance est faible. et la corruption généralisée est endémique.

De la plupart des points de vue, M. Ghani – bien qualifié pour son travail et profondément reconnu, avec Johns Hopkins, Berkeley, Colombie, la Banque mondiale et les Nations Unies dans son milieu – est complètement isolé. Un sérieux auteur avec un intellect de premier ordre, il dépend des conseils d’une poignée, ne voulant même pas regarder les journaux télévisés, disent ceux qui le connaissent, et perd rapidement des alliés.

Mais le contrôle exercé par le président Ashraf Ghani d’Afghanistan sur l’avenir de son pays en péril et le sien est devenu un sujet de débat parmi les politiciens, les analystes et les citoyens. Ou plutôt, la question a été largement résolue: pas grand-chose.

Les États-Unis se sont régulièrement distancés de M. Ghani, 71 ans, et ont souvent travaillé autour de lui pour traiter avec les talibans et les courtiers régionaux. Les chefs de guerre afghans, puissants centres de pouvoir alternatif, le condamnent ouvertement ou le bafouent.

«En tant qu’Afghan, un sentiment d’humiliation vous envahit», a déclaré Hekmat Khalil Karzai, chef d’un groupe de réflexion afghan et cousin de l’ancien président, Hamid Karzai. «Mais je pense aussi que Ghani le mérite», a déclaré M. Karzai. « Il a affaire au baiser de la mort de son propre partenaire le plus proche. »

Le plan américain et celui de M. Ghani pourraient être non partants, car les talibans n’ont jamais dit qu’ils accepteraient des élections, et ils n’ont pas non plus indiqué qu’ils accepteraient un quelconque plan gouvernemental ou se contenteraient d’un partage du pouvoir.