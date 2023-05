"(Ashok Gehlot) ne fait pas confiance aux députés…": Les fouilles du PM sur les luttes intestines du Congrès

Dans un coup d’œil au Congrès sur la querelle publique entre ses deux principaux dirigeants du Rajasthan, le Premier ministre Narendra Modi a demandé aujourd’hui quel type de gouvernement ne faisait pas confiance à ses propres députés et en retour, ils ne faisaient pas confiance au ministre en chef (Ashok Gehlot).

« Tout le monde au gouvernement rivalise pour s’insulter. Lorsque le président (du ministre en chef) a eu des problèmes pendant les cinq années (du gouvernement du Congrès), qui se souciera du développement du Rajasthan », a-t-il déclaré.

Le chef du Congrès du Rajasthan et ancien vice-ministre en chef, Sachin Pilot, avait déclaré hier que le chef du ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, semblait être Vasundhara Raje du BJP et non Sonia Gandhi.

M. Pilot a en outre déclaré qu’il ne quitterait pas le parti, car il ne voulait pas ruiner ses chances avant les élections au Rajasthan plus tard cette année. Au lieu de cela, il a annoncé un « Jan Sangharsh Yatra » d’Ajmer à Jaipur pour mettre en lumière la corruption.

La riposte fait suite aux remarques étonnantes d’Ashok Gehlot le week-end dernier selon lesquelles l’ancien ministre en chef Vasundhara Raje a aidé à sauver son gouvernement lorsque Sachin Pilot s’est révolté en 2020 avec quelques députés.

Le Premier ministre, qui a dévoilé une série de projets de développement lors d’un événement à Rajsamand, a déclaré que certaines personnes sont remplies de négativité et ne voient aucune bonne chose se produire dans le pays.

« Aujourd’hui, j’ai inauguré et posé la première pierre de projets d’infrastructure d’une valeur de plus de Rs 5 500 crore. Je félicite les habitants du Rajasthan pour ces projets de développement. Notre gouvernement se concentre sur la fourniture d’infrastructures modernes au Rajasthan », a déclaré le Premier ministre.

« Si suffisamment de facultés de médecine avaient été construites plus tôt, nous n’aurions pas eu à faire face à la pénurie de médecins, si chaque ménage avait eu de l’eau, nous n’aurions pas eu à démarrer la mission Rs 3,5 lakh crore Jal Jeevan. Les personnes négatives n’ont pas clairvoyante, et ils ne peuvent pas penser au-delà de leurs intérêts politiques », a-t-il ajouté.

Le gouverneur Kalraj Mishra et le ministre en chef Ashok Gehlot ont reçu le Premier ministre Modi à l’aéroport.

Il s’agissait de la troisième visite du Premier ministre cette année au Rajasthan, qui se rendra aux urnes en décembre.