Ashneer Grover prend Poetic Jibe chez Suhail Sameer après avoir quitté son poste de PDG de BharatPe

Ashneer Grover prend un jibe poétique à Suhail Sameer après sa démission en tant que PDG de BharatPe

Suhail Sameer, le directeur général de BharatPe, a démissionné mardi. Nalin Negi, le directeur financier de la société, prendra la relève en tant que PDG par intérim. Dans un communiqué, BharatPe a déclaré : « Suhail Sameer passera de directeur général à conseiller stratégique à compter du 7 janvier 2023. Ce (nouveau rôle pour Suhail Sameer) assurera une transition en douceur pour l’actuel directeur financier, Nalin Negi, qui a été nommé par intérim. Le PDG s’associera aux cadres supérieurs pour renforcer l’exécution dans toutes les phases des activités de l’entreprise. » Suhail a fait les manchettes ces derniers mois pour sa brouille avec Ashneer Grover, co-fondateur de BharatPe. Ashneer, qui a finalement dû quitter l’entreprise en mars de l’année dernière après des allégations de fraude et d’autres irrégularités, était évidemment ravi du nouveau développement. Dans un tweet mardi, il s’est moqué de Suhail Sameer et du fondateur Shashvat Nakrani d’une manière poétique.

« Poème pour début 2023 : ‘Chala gaya Suhail Sameer – c’était un nalla ! Shashvat – pourquoi ne pas monter un homme et sambhalo le galla ?!’ Pour mes amis anglophones : 1) Nalla (Nalayak) est incompétent/incapable et 2) Galla est / dirige les affaires.

Jetez un œil à son tweet ci-dessous :

Poème pour début 2023 :’Chala gaya Suhail Sameer – c’était un nalla ! Shashvat – pourquoi tu ne te lèves pas et sambhalo le galla ?!’ Pour mes amis anglophones : 1) Nalla (Nalayak) est incompétent/incapable et 2) Galla est responsable des affaires. – Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) 3 janvier 2023

Dans la déclaration publiée par BharatPe mardi, la société a déclaré que son conseil d’administration avait retenu les services d’une société de recherche de cadres de premier plan pour l’aider à finaliser le PDG.

Suhail Sameer supervisait BharatPe après la sortie d’Ashneer Grover, qui l’avait embauché en premier lieu. L’année dernière, Ashneer et sa femme Madhuri ont été invités à se retirer suite à des allégations de détournement de fonds. Dans l’un de ses tweets après sa démission, il avait également dénoncé Suhail pour avoir prétendument dépensé l’argent qu’il avait collecté à des fins personnelles. «Suhail (PDG) – bahut aish kar li Ashneer ke a levé des fonds pe. Ladkiya bhi ghuma li Australie. Par hai to hum nalle – embauche, produit, technologie, banque UNITY, licence PA, part de marché – kuchh nahi hil raha humse. Kya Karenge (a eu un gala avec l’argent qu’Ashneer a collecté en Australie mais je ne suis pas en mesure d’aider l’entreprise sur le recrutement, le produit, la technologie UNITY Bank, la licence d’agrégateur de paiement (PA) et les parts de marché, que faire) ? Sumeet (GC) : Affaire karenge ! affaire karenge ! Affaire karenge (nous déposerons une affaire) #doglapan », avait tweeté Ashneer.

Suhail (PDG) – bahut aish kar li Ashneer ke a levé des fonds pe. Ladkiya bhi ghuma li Australie. Par hai to hum nalle – embauche, produit, technologie, banque UNITY, licence PA, partage mkt – kuchh nahi hil raha humse. Kya karenge?Sumeet (GC) : Affaire karenge ! cas karenge ! Cas karenge#doglapan pic.twitter.com/K0Q8qJ60e1– Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) 12 décembre 2022

Ashneer a, depuis sa sortie de BharatPe, fait la une des journaux pour son passage dans l’émission de télé-réalité Shark Tank et ses collaborations avec des célébrités et des influenceurs pour diverses publicités.

