Ashneer Grover partage "Poème" Après le départ du PDG de BharatPe, Suhail Sameer

Le directeur général de BharatPe, Suhail Sameer, qui a eu des retombées avec le co-fondateur évincé Ashneer Grover, a démissionné de son poste lundi. Maintenant, réagissant à la même chose, Ashneer Grover s’est rendu sur Twitter mardi pour frapper l’entreprise, mais cette fois avec un poème.

M. Grover a critiqué le fondateur de l’entreprise, Shashvat Nakrani, et lui a demandé “de se lever et de s’occuper de l’entreprise”. “Poème pour début 2023 : ‘Chala gaya Suhail Sameer – c’était un nalla ! Shashvat – pourquoi ne pas te lever et sambhalo le galla ?!’ Pour mes amis anglophones : 1) Nalla (Nalayak) est incompétente / incapable et 2) Galla est / dirige les affaires », a déclaré le co-fondateur évincé de BharatPe.

Jetez un oeil ci-dessous:

Poème pour début 2023 : ‘Chala gaya Suhail Sameer – c’était un nalla !

Shashvat – pourquoi ne vous levez-vous pas et sambhalo le galla ?!’ Pour mes amis anglophones : 1) Nalla (Nalayak) est incompétent/incapable et 2) Galla est responsable des affaires. – Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) 3 janvier 2023

Le tweet de M. Grover a recueilli plus de 3 300 likes et plus de 170 000 vues en quelques heures seulement.

Pendant ce temps, BharatPe a nommé l’actuel directeur financier (CFO) Nalin Negi au poste de PDG par intérim de la société jusqu’à ce que son conseil d’administration trouve un remplaçant pour Suhail Sameer, qui a démissionné de ses fonctions. Dans un communiqué, la société a déclaré que M. Sameer passerait de PDG à conseiller stratégique à compter du 7 janvier.

“Ce (nouveau rôle pour Sameer) assurera une transition en douceur pour l’actuel directeur financier, Nalin Negi, qui a été nommé PDG par intérim pour s’associer aux cadres supérieurs afin de renforcer l’exécution dans toutes les phases des activités de l’entreprise”, a ajouté la société. BharatPe a également déclaré que son conseil d’administration avait retenu les services d’un cabinet de recherche de cadres de premier plan pour aider à la planification de la relève et à la recherche critique de PDG.

Notamment, Suhail Sameer a été embauché par M. Grover qui a été évincé de l’entreprise avec son épouse Madhuri Jain en mars de l’année dernière pour fraude et autres irrégularités.