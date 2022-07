Ashneer Grover, juge de Shark Tank India, révèle qu’il ne pouvait pas se permettre Salman Khan pour une approbation; son manager a demandé, ‘Aap bhindi kharidne aye ho kya?’

Le juge de Shark Tank India, Ashneer Grover, a récemment parlé de la conclusion d’un accord d’approbation avec Salman Khan dans le passé alors qu’il tentait de générer la confiance du jour au lendemain pour sa petite entreprise. Le co-fondateur et ancien directeur général de BharatPe a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre que Dabangg Khan soit l’ambassadeur de la marque et a rappelé que son manager lui avait demandé s’il était venu acheter des légumes.

En s’adressant aux étudiants de la Lovely Professional University en avril, Ashneer a partagé une anecdote de sa rencontre avec l’équipe de Salman. “J’étais une petite entreprise et je devais générer la confiance du jour au lendemain pour mon entreprise. J’ai donc pensé que je devrais prendre Salman comme ambassadeur de ma marque. Lorsque j’ai approché l’équipe de Salman, ils m’ont dit qu’ils factureraient Rs 7,5 crore, c’est-à-dire quand J’ai commencé à calculer car j’avais Rs 100 crore sur moi. Je vais lui donner Rs 7,5 crore, dépenser un autre Rs 1-2 crore pour faire la publicité, puis je dois également payer les diffuseurs. Ça va être un crore Rs 20 dépenses et je n’ai que Rs 100 crore dans ma poche, sans aucune certitude si j’obtiendrais un autre tour d’investissement. J’ai donc demandé à Salman de baisser son prix, et il a accepté de le faire pour Rs 4,5 crore.

“Ek time mein toh uska (le manager de Salman Khan) mere ko bolne laga ki, ‘Sir aap bhindi karidne aye ho kya, matlab kitni mandwali karoge’, maine bola nahi Sir hain hi nahi paise, de hi nahi sakta”, a-t-il ajouté.

Après avoir escroqué la plate-forme fintech BharatPe, Ashneer Grover et sa femme Madhuri Jain Grover ont formé une nouvelle société appelée Third Unicorn Private Ltd et sont sur le point de lancer une troisième startup. Avant de cofonder BharatPe, Grover était associé à Grofers, qui est maintenant la plate-forme de livraison de 15 minutes Blinkit qui a été acquise par Zomato pour Rs 4 447 crore (environ 568 millions de dollars) dans le cadre d’un accord entièrement en actions.

Selon les données accessibles via Tofler, les Grovers ont maintenant enregistré une nouvelle entreprise pour commencer leur nouveau voyage. La nature de la startup est maintenant encore connue. Ashneer et Madhuri Jain, ancien responsable des contrôles chez BharatPe, sont tous deux administrateurs de la société fondée le 6 juillet. La société a un capital total versé de Rs 10 lakh et un capital social autorisé de Rs 20 lakh.