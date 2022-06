Ashneer Grover, juge de Shark Tank India, rencontre Malaika Arora-Arjun Kapoor à Paris

Arjun Kapoor et Malaika Arora ont célébré le 37e anniversaire d’Arjun alors qu’ils étaient à Paris. À la veille de l’anniversaire, le couple a rencontré nul autre qu’Ashneer Grover, ancien co-fondateur de BharatPe et star de Shark Tank. Ashneer, qui est en vacances avec sa famille en Europe, a posté des images de leur sortie sur Instagram.

Ashneer a écrit : “Rendez-vous avec Birthday Boy @arjunkapoor et la magnifique @malaikaaroraofficial à Paris”, à côté d’une photo de lui souriant debout avec Arjun et Malaika de chaque côté. “Tres gentil et tres jolie” ! (ils sont très gentils et doux). Malaika porte une robe jaune fluo, tandis que l’acteur porte un t-shirt bleu, un jean noir, un blazer noir et des chaussures noires.

Voir les photos virales ici :















Malaika et Arjun sont l’un des duos puissants de Bollywood, et ils se sont fixé des objectifs à plusieurs reprises. Lors d’un entretien avec le Bombay Times, l’actrice a déclaré qu’ils étaient tous les deux à un stade de maturité où ils estimaient qu’il y avait encore de la place pour d’autres découvertes dans leur relation. Elle a ajouté que même si elle et Arjun rigolent souvent et plaisantent sur leur avenir, mais ils sont sérieux à propos de la même chose et aimeraient voir un avenir ensemble.

“J’ai l’impression que nous sommes à un stade où nous pensons aux parties où-suivant et quoi-suivant. Nous discutons beaucoup de choses. Nous sommes sur le même plan, avec des pensées et des idées similaires. Nous nous comprenons vraiment” , l’actrice, qui était auparavant mariée au frère de Salman Khan, Arbaaz Khan, aurait déclaré à la publication.

Malaika a même mentionné qu’elle se sent très heureuse et positive dans leur relation, et qu’elles se donnent mutuellement confiance et sécurité. “Je lui dis toujours que je veux vieillir avec toi. Nous trouverons le reste, mais je sais que c’est mon homme”, a ajouté l’actrice dans son interview au portail.

Côté boulot, on verra bientôt Arjun dans The Ladykiller avec Bhumi Pednekar. Il sera également vu avec Disha Patani et John Abraham dans Ek Villain Returns.