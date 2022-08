Ashneer Grover, juge de Shark Tank India, réagit à une vidéo virale de «lui» dansant et applaudissant de manière hystérique tout en profitant d’un kirtan à ISKCON Vrindavan

Une vidéo du juge de Shark Tank India Ashneer Grover dansant et applaudissant hystériquement tout en appréciant le kirtan à ISKCON Vrindavan était devenue virale sur Internet. Les internautes ont été très étonnés par la vidéo virale qui a pris d’assaut les médias sociaux. L’homme dans la vidéo s’est avéré être le sosie d’Ashneer qui a une ressemblance frappante, que ce soit avec son corps, les traits de son visage ou ses cheveux gris. L’ancien co-fondateur et directeur général de BharatPe a maintenant partagé sa réaction à la vidéo.

Partageant la vidéo, Ashneer a tweeté : “Hey doppelg nger ! Bhai itne maze se kirtan kar raha hai jitna maza mujhe dhandhe mein aata hai ! Super fun !!” D’après son tweet, il semble qu’Ashneer ait également été très impressionné par son sosie.

Hé sosie ! Bhai itne labyrinthe se kirtan kar raha hai jitna maza mujhe dhandhe mein aata hai ! Très amusant !! https://t.co/ltMwuRbfS1 Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) 2 août 2022

De plus, les téléspectateurs ont également trouvé le sosie du comédien de stand-up Kunal Kamra dans la même vidéo. L’homme a été vu assis derrière le chanteur jouant de la manjira avec un tissu jaune enroulé autour du haut de son corps.

Regardez la vidéo ici :

Il y a quelques semaines, Ashneer avait parlé de ne pas pouvoir se permettre à Salman Khan d’être l’ambassadeur de la marque de sa nouvelle entreprise. Il se souvient que son manager lui a demandé s’il était venu acheter des légumes. Après de longues délibérations, Ashneer a demandé à Salman de baisser son prix de Rs 7,5 crore, le Dabangg Khan a accepté de le faire pour Rs 4,5 crore.

Après avoir escroqué la plate-forme fintech BharatPe, Ashneer Grover et sa femme Madhuri Jain Grover ont formé une nouvelle société appelée Third Unicorn Private Ltd et sont sur le point de lancer une troisième startup. Avant de cofonder BharatPe, Grover était associé à Grofers, qui est maintenant la plate-forme de livraison de 15 minutes Blinkit qui a été acquise par Zomato pour Rs 4 447 crore (environ 568 millions de dollars) dans le cadre d’un accord entièrement en actions.