Ashneer Grover, juge de Shark Tank India, pose avec Sunil Grover, les internautes disent « yeh sab doglapan hai »

Le requin de Shark Tank India, l’entrepreneur à succès Ashneer Grover, a partagé une photo de lui posant avec Sunil Grover sur les réseaux sociaux. L’ancien fondateur et MD de BharatPe a pris ce moment sur son Instagram et a déclaré que lui et Sunil faisaient partie des deux Grovers divertissants jamais vus à la télévision.

Sur la photo, Ashneer a l’air cool avec son t-shirt noir. Sunil avait l’air fringant dans sa chemise blanche sur un t-shirt rouge. Les lunettes larges du comédien concurrençaient durement les lunettes d’Ashneer. L’entrepreneur a partagé la photo avec la légende : “2 des ‘Grovers’ les plus divertissants jamais vus à la télé ? ! @whosunilgrover.”

Voici la photo







Dès qu’Ashneer a partagé la photo, ses abonnés ont laissé tomber plusieurs commentaires et ont réagi de manière créative à son message. Un utilisateur a écrit : “Are yai to Rahul Gandhi wali hi t shirt hai 45k ki.” Un autre utilisateur a écrit : « Yeh sub doglapan hai ». Un internaute a écrit : “Omg, vous devriez certainement faire une émission d’humour avec des fondateurs de startups.” Un autre internaute a écrit : “Quand les personnes les plus intelligentes et les plus divertissantes se rencontrent.” L’un des internautes a écrit : « Bhai kya kar raha hai tu ». L’un des utilisateurs a écrit : “Ashneer bhai aap toh aap ho baki sab paap hai.”

Plus tôt en août, il a été signalé que le tournage de Shark Tank India 2 avait commencé. Selon un rapport de Pinkvilla, les créateurs ont décidé de commencer le tournage de la deuxième saison de Shark Tank India qui débutera le 19 août 2022. Les préparatifs sont en cours, il sera déposé dans un studio d’un studio de banlieue à Mumbai.

Avant cela, une vidéo d’Ashneer Grover de Shark Tank India participant à un kirtan au temple ISKCON de Vrindavan est devenue virale. L’homme d’affaires a avoué que l’homme dans la vidéo était son sosie alors que les téléspectateurs le regardaient applaudir et danser sur l’hymne sacré sous le choc.