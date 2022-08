Ashneer Grover, juge de Shark Tank India, partage une vidéo virale de son sosie dansant à Vrindavan

Récemment, une vidéo d’Ashneer Grover de Shark Tank India participant à un kirtan au temple ISKCON de Vrindavan est devenue virale. L’homme d’affaires a avoué que l’homme dans la vidéo était son sosie alors que les téléspectateurs le regardaient applaudir et danser sur l’hymne sacré sous le choc.

Ashneer a tweeté : “Hey doppelgänger ! Bhai itne labyrinthe se kirtan kar raha hai jitna maza mujhe dhandhe mein aata hai ! Très amusant !!”

Salut sosie ! Bhai itne labyrinthe se kirtan kar raha hai jitna maza mujhe dhandhe mein aata hai ! Très amusant !! https://t.co/ltMwuRbfS1– Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) 2 août 2022

Un homme qui ressemble de façon frappante au co-fondateur de BharatPe est vu dans la vidéo vêtu d’une chemise à carreaux jaune et d’un jean noir. Il porte le même genre de lunettes et arbore une coiffure poivre et sel. On peut voir l’homme applaudir avec enthousiasme et bouger sur la musique pendant que la chanson Hare Krishna joue.





Ashneer Grover, qui est devenu un nom connu après avoir fait partie du panel d’investisseurs de Shark Tank India, a été envoyé en congé forcé en janvier après avoir été entendu parler avec un employé de Kotak Mahindra sur un ton agressif. Lui et sa femme Madhuri Jain ont ensuite été accusés d’irrégularités financières alors qu’ils dirigeaient BharatPe. Tous deux ont quitté les postes officiels de l’entreprise après une prise de bec publique. Grover, cependant, détient toujours une participation d’environ 8,5% dans la société fintech.

Basé sur la franchise internationale Dragons ‘Den, Shark Tank India présentait des propriétaires d’entreprise présentant leurs idées à un panel de sept investisseurs, qui déterminaient s’ils devaient débourser de l’argent en échange d’une part dans l’entreprise. Les autres “requins” de l’émission, en plus de Grover et Mittal, étaient Peyush Bansal, Aman Gupta, Namita Thapar, Ghazal Alagh et Vineeta Singh. Après une première saison incroyable, Sony TV a annoncé le deuxième tour en mai et a invité des présentations d’aspirants propriétaires d’entreprise.