Ashneer Grover, juge de Shark Tank India, et son épouse Madhuri Jain Grover font face à FIR pour fraude financière de Rs 81 crores; Urfi Javed se moque de lui sur les réseaux sociaux

Shark Tank India a fait d’Ashneer Grover un nom familier. Alors que l’émission l’a rendu populaire sur les réseaux sociaux, il était déjà célèbre dans le monde des affaires en tant que directeur général de BharatPe. Il n’occupe plus ce poste. Ashneer Grover est marié à Madhuri Jain Grover. Elle est une créatrice de mode du NIFT Delhi. Maintenant, des informations ont été communiquées selon lesquelles une FIR a été déposée contre Ashneer Grover, sa femme Madhuri Jain Grover et certains membres de leur famille pour fraude financière présumée liée à la fintech. La somme est un énorme Rs 81 crores. BharatPe a été co-fondée par Ashneer Grover, et c’est l’une des start-ups de technologie financière les plus connues d’Inde.

ASHNEER GROVER ET CERTAINS PROCHES DANS LE MESSAGE JURIDIQUE

Il a été rapporté dans la Monnaie que l’aile des infractions économiques (EOW) de la police de Delhi a déposé une FIR contre l’ancien directeur général de BharatPe. Son épouse, Madhuri Jain Grover a été nommée ainsi que d’autres membres de sa famille élargie. Ils incluent des noms comme Deepak Gupta, Suresh Jain et Shwetank Jain. Le FIR a été déposé le 10 mai 2023 conformément à une plainte déposée par BharatPe en décembre 2022. Ashneer Grover et les membres de sa famille ont été inculpés en vertu de huit articles, dont 409, 420, 467 et autres. La copie du FIR se lit comme suit : « La plainte a été reçue à l’EOW et une enquête a été menée sur les allégations portées contre les personnes présumées. D’après le contenu de la plainte et de l’enquête menée jusqu’à présent, les infractions prima facie punissables en vertu des articles 406/408/409/ 420/467/468/471/120B IPC (code pénal indien) sont établis. »

LA VAGUE DE CONTROVERSES D’ASHNEER GROVER

Ashneer Grover, qui a fait partie de start-ups comme Groffers, Amex et d’autres, est confronté à des problèmes juridiques depuis 2022. En mars 2022, il a été licencié de la fintech pour fraude financière. L’entreprise a par la suite intenté des poursuites pénales et civiles contre lui et les membres de sa famille. Ils ont demandé une indemnisation pour les dommages. Ashneer Grover s’est également vu interdire d’utiliser le titre de co-fondateur de BharatPe. Le prodige des affaires travaille maintenant sur une nouvelle entreprise, qui compte de grands noms de Dubaï.

URFI JAVED SE MOQUE DE LUI SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Nous savons qu’Ashneer Grover s’était moqué du statut de célébrité d’Urfi Javed. Il a dit qu’elle était une célébrité sans raison. Maintenant, elle l’a nargué en disant qu’il est devenu une célébrité avec ses allégations de fraude.

Nous devons voir comment Ashneer Grover réagit à la même chose. Il a lancé une nouvelle entreprise et est toujours respecté pour son sens aigu des affaires.