Ashneer Grover, épouse nommée dans Rs 81 Crore Fraude, affaire de police de détournement de fonds

Ashneer Grover, le co-fondateur de la société de paiement numérique BharatPe dont l’amère querelle avec la société a fait la une des journaux sur le démantèlement d’un « roi de la start-up » l’année dernière, a été nommé dans une plainte à la police pour avoir détourné des millions de roupies.

L’aile des infractions économiques de la police de Delhi a déposé un premier rapport d’information (FIR) contre M. Grover, son épouse Madhuri Jain Grover, des membres de sa famille et d’autres personnes pour avoir commis divers crimes impliquant fraude, contrefaçon, tricherie et abus de confiance.

Le FIR, qui comprend huit chefs d’accusation d’infractions pénales graves, a été enregistré mercredi sur la base d’une plainte pénale déposée par BharatPe en décembre, qui l’accusait d’avoir volé l’argent de l’entreprise pour financer un style de vie flamboyant.

M. Grover, qui a depuis lancé une application de sports fantastiques appelée CrickPe et a façonné sa carrière avec des apparitions abrasives sur des podcasts et des émissions de télé-réalité, n’a pas encore commenté les accusations. Dans le passé, il a nié tout acte répréhensible.

Alléguant que les accusations découlent de « la haine personnelle et d’une faible réflexion », il avait déclaré: « La seule chose qui me soit somptueuse, ce sont mes rêves et ma capacité à les réaliser contre toute attente grâce à un travail acharné et à l’entreprise. »

M. Grover a publié un tweet crypté après l’annonce des accusations.

Juste un autre jour au paradis ! pic.twitter.com/TV7uFtSig7 – Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) 11 mai 2023

Le FIR accuse Ashneer Grover et d’autres d’abus de confiance criminel, de complot criminel, de tricherie, de malhonnêteté et de contrefaçon. S’ils sont reconnus coupables, ils pourraient être condamnés à la réclusion à perpétuité.

Le dossier intervient après une enquête de cinq mois menée par la police de Delhi, que BharatPe a saluée comme un pas dans la bonne direction.

BharatPe a déclaré que le FIR permettrait aux agences d’enquêter plus en profondeur sur le scandale et aiderait à traduire les responsables en justice. La société a promis d’étendre toute coopération aux autorités dans le cadre de l’enquête.

Selon le FIR, Ashneer Grover et les membres de sa famille se sont livrés à des transactions fictives et à un détournement de Rs 71,76 crore. D’autres allégations incluent des paiements illégitimes de Rs 7,6 crore à de faux consultants sur la base de 86 factures fausses et falsifiées, des paiements gonflés et indus par l’intermédiaire de fournisseurs intermédiaires liés aux personnes accusées, et un crédit de taxe sur les intrants et le paiement d’une pénalité aux autorités de la TPS de Rs 1,66 crore .

Le FIR accuse également les accusés d’avoir effectué des paiements malhonnêtes et illégaux aux agences de voyages sur la base de factures fausses et fabriquées, d’enrichissement personnel grâce à des remboursements utilisant des factures fausses et falsifiées auto-créées, et de destruction de preuves par Madhuri Jain Grover.

M. Grover s’était retrouvé au milieu du scandale l’année dernière après avoir demandé des dommages-intérêts au patron de la banque Uday Kotak, alléguant que la Kotak Mahindra Bank avait refusé de financer un investissement personnel.

La banque a à son tour allégué dans des documents juridiques que M. Grover avait utilisé un langage « grossier » et menaçant envers ses employés et s’est réservé le droit d’intenter une action en justice appropriée contre lui.

Il a démissionné en mars dernier après que le conseil d’administration de BharatPe, qui, en tant que l’une des sociétés de technologie financière à la croissance la plus rapide du pays en permettant aux propriétaires de magasins d’accepter des paiements numériques via des codes QR, a déclaré qu’il avait l’intention de commander un audit indépendant concernant sa conduite.