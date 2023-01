Ashneer Grover conseille à la génération Z de se marier tôt pour la « liberté », a appelé sur Twitter

Ashneer Grover a donné des conseils de mariage non sollicités aux gens et la génération Z et la génération Y ne l’ont pas bien pris. L’ancien directeur général de BharatPe a exprimé ses opinions bien arrêtées sur les raisons pour lesquelles les gens devraient se marier au début de la vingtaine. Lorsqu’on lui a posé des questions sur les leçons qu’il avait apprises dans la vingtaine et qui l’avaient aidé dans son parcours professionnel, sa réponse a été “Mariez-vous”. Il a ajouté que se marier tôt donne un “but” et une “direction” dans la vie.

Twitter supplie de différer. “Seul un HOMME peut dire” ap jaldi bachay karlo puis libérez ho jao pour faire de plus grandes choses ” ou avant tout le monde, faites en sorte que votre vie vaille la peine d’être vécue pour vous-même s’il vous plaît [sic]”, a écrit un utilisateur. “Ye in jaise parents ke wajah se zindagi bhar therapy leni padti hain. Les enfants ne sont pas une obligation sociale [sic]”, a déclaré un autre.

“Seul un homme peut dire ‘libérez-vous’ après le mariage et les enfants, car tout le système est structuré sur l’épine dorsale du travail et du sacrifice des femmes. Nos mères et nos grands-mères en sont des exemples. Rappelez-vous cette blague “mon père ne saurait jamais dans quelle classe j’étudie” que nous avons tous craqué ?” lit un autre tweet. Les gens ont particulièrement fait exception à l’opinion de Grover selon laquelle le mariage permettrait d’être “libre” de faire “plus gros ” choses de la vie.

seul un HOMME peut dire “ap jaldi bachay karlo puis libérez ho jao pour faire de plus grandes choses” ur pas tard dans la vie. ur pas derrière ou devant quelqu’un. faites en sorte que votre vie vaille la peine d’être vécue pour vous-même svp https://t.co/cht7YcGMyc– mariam (@botalvarginaar) 16 janvier 2023

Seul un homme peut dire “libérez-vous” après le mariage et les enfants, car tout le système est structuré sur l’épine dorsale du travail et du sacrifice des femmes. Nos mères et nos grands-mères en sont des exemples. Rappelez-vous cette blague “mon père ne saurait jamais dans quelle classe j’étudie” à laquelle nous avons tous craqué ? ! https://t.co/5pE5CS5GK9– Ruchita (@roocheetah) 16 janvier 2023

Seul et seul un homme aurait pu dire « aap jaldi bache kar lo aur phir aap free ho jao ». De toute évidence, les soins non rémunérés pour les enfants et les personnes âgées incomberont aux femmes qui passeront leurs années productives à ce sujet et non à des carrières. Gratuit rehna hai toh bache mat karo bhai. Ils sont une responsabilité https://t.co/yH7GGYzgUd— Ekta Chauhan (@ekta2993) 16 janvier 2023

Qu’est-ce que tu penses?

