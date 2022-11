Ashneer Grover confirme ses mémoires intitulés “Doglapan”, qui seront publiés en décembre

L’entrepreneur Ashneer Grover a annoncé ses mémoires, Doglapan: The Hard Truth about Life and Start-Ups. Confirmant la nouvelle dans un article sur LinkedIn, le co-fondateur de Bharat Pe a déclaré que le livre aiderait les lecteurs à clarifier leur vie. Il a écrit : « Est-ce que kitaab ko padhne ke baad ya to aap ek dum naukri chhod doge aur apni start up pe lag jao ge ya fir zindagi bhar naukri hi karoge. Au moins hêtre mein nahi phase rahoge (Après avoir lu ce livre, soit vous quitterez votre travail et créerez votre propre start-up, soit vous passerez toute votre vie en tant qu’employé. Au moins vous ne seriez pas coincé au milieu.) .”

Ashneer a continué à s’appeler le garçon d’affiche préféré et incompris de Start-up India. Le livre est publié par Penguin India et devrait sortir le 26 décembre.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de lire ce livre. Indépendamment de la perception que le monde avait de lui, ils étaient sûrs qu’il y avait quelque chose de cool. Beaucoup ont fait remarquer qu’ils l’avaient déjà précommandé en sachant qu’il s’agissait de l’histoire de la vie d’Ashneer. Un utilisateur de LinkedIn a commenté: “Merci d’avoir partagé l’histoire de votre vie, j’espère que cela aidera ceux qui traversent actuellement ce processus.”

« Hâte de lire le livre. L’histoire de la vie de l’un de mes entrepreneurs préférés m’apprendra sûrement aussi d’importantes leçons de vie », lit-on dans un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a écrit: “Un bon début quelque part Merci Ashneer, de nous avoir donné la perspicacité que vous avez et de nous avoir fait traverser vos épreuves, tribulations et expériences, qui, je pense, nous apprendront beaucoup de choses.”

Ashneer Grover est l’ancien directeur financier de Grofers et co-fondateur et ancien directeur général de la licorne fintech indienne, BharatPe. L’entrepreneur a également occupé auparavant le poste de responsable des nouvelles affaires chez PCJ.

Ashneer Grover est apparu dans la première saison de l’émission de télé-réalité “Shark Tank India” où il était un requin populaire (investisseur).

