Ashneer Grover, célèbre de Shark Tank India, perd 10 kg, YouTuber Ashish Chanchlani dit “bhai kya kar raha hai tu”

Le magnat des affaires Ashneer Grover est devenu un nom familier lorsqu’il est devenu l’un des juges, c’est-à-dire un «requin» dans l’émission de télé-réalité commerciale Shark Tank India, qui a récolté des TRP élevés lors de sa diffusion sur Sony Entertainment Television de décembre dernier à Février 2022.

Le lundi 31 octobre, Ashneer est allé sur son Instagram et a partagé une photo de son parcours de perte de poids dans laquelle il a révélé qu’il avait perdu 10 kg en sous-titrant sa photo, “10 kg de moins ! Simplement discipline et zidd !!”. Dans la section des commentaires, les internautes ont commenté la phrase populaire de Grover dans l’émission “ye sab doglapan hai”.

Le populaire YouTuber Ashish Chanchlani a également consulté la section des commentaires et a répondu avec une autre phrase populaire prononcée par l’entrepreneur dans l’émission, “Bhai kya kar raha hai tu?”. Plus tôt cette année en mars, Ashish avait réalisé une vidéo parodie sur la célèbre entreprise. émission de télé-réalité et l’a nommé ‘Sasta Shaark Tank’.





L’épisode parodie, d’une durée d’environ 32 minutes, a cassé Internet. Des YouTubers célèbres ont été vus en train de se faire passer pour quatre juges de Shark Tank India, à savoir Ashneer Grover, Namita Thapar, Aman Gupta et Anupam Mittal. Ashish lui-même est devenu Paneer Grover, Simran Dhanwani est devenu Babita Papad, Akash Dodeja est devenu Chaman Gutka et Kunal Chabria est devenu Uttapam Misal. “Hilarant ! Quel jeu de tous les Sharks !! Sasta et Tikau”, avait commenté Ashneer sur la vidéo parodie.

Pour les non-initiés, les autres juges présents dans la première saison de Shark Tank India étaient Vineeta Singh, Ghazal Alagh et Peyush Bansal. L’émission a donné l’occasion à de jeunes entrepreneurs en herbe de tout le pays de présenter leurs idées commerciales et de gagner des investissements de la part des «requins» en échange des actions de ces derniers dans leurs entreprises.