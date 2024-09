Ashlyn Watkins, de Caroline du Sud, est toujours suspendue des activités de l’équipe. Voici ce que nous savons

Le comité d’athlétisme de Caroline du Sud a confirmé que la suspension d’Ashlyn Watkins des activités de l’équipe reste en vigueur à l’heure actuelle.

Cela arrive un jour après WIS-TV a rapporté Watkins n’était plus suspendue, citant des « sources fiables », mais n’a pas précisé si sa suspension était liée à l’université ou à l’équipe. Watkins a été accusée d’agression au premier degré et d’enlèvement après un incident survenu au 650 Lincoln St., un centre d’habitation et de vente au détail de l’USC, selon les mandats d’arrêt publiés samedi.

Le porte-parole de l’université, Jeff Stensland, a déclaré à The State qu’il ne pouvait pas faire de commentaires sur un étudiant en particulier, mais a fourni la déclaration suivante :

« L’université procède à des examens administratifs des étudiants qui ont été accusés dans des affaires criminelles, en particulier lorsque ces affaires découlent d’un incident sur le campus. Pendant que ces examens sont en cours, diverses mesures d’urgence peuvent être prises pour assurer la sécurité, en fonction des circonstances individuelles. Cela peut inclure l’interdiction pour un étudiant d’assister à des cours en personne, de vivre dans un logement parrainé par l’université et de participer à d’autres activités sur le campus. Encore une fois, ces décisions sont largement basées sur la sécurité des étudiants et dépendent des circonstances individuelles. »

Conformément à la politique du département des sports, l’arrestation de Watkins a déclenché une suspension automatique de l’équipe. L’USC n’a pas commenté publiquement l’incident ou la suspension, se contentant de reconnaître par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’équipe féminine de basket-ball samedi qu’elle était au courant de la situation et qu’elle recueillait des informations. Contacté mercredi soir, le porte-parole a déclaré que l’USC n’avait aucun commentaire supplémentaire à faire.

Le père de Watkins, Vancito Watkins, a publié un message sur Facebook mercredi soir disant « La suspension de l’USC est levée pour vous tous », avec deux émojis « 100 » et deux émojis de mains en prière. Le message de Vancito a depuis été supprimé, et il n’a pas répondu à un message Facebook demandant des éclaircissements concernant le message.

L’État n’a pas pu joindre l’avocat de Watkins, le représentant de l’État Todd Rutherford, D-Richland.

Watkins était membre de l’équipe championne nationale de Caroline du Sud en 2024. Elle mesure 1,90 m et est la joueuse défensive la mieux notée des Gamecocks. Watkins a fréquenté le lycée Cardinal Newman, où elle a remporté le prix Gatorade Player of the Year de l’État en 2022. Elle a également remporté le concours de dunk All-American de McDonald’s cette année-là.

Ce que disent les mandats et le rapport de police

Selon les mandats d’arrêt, Watkins aurait agressé la victime en « la saisissant de force au visage, en la tirant par les bras et en la poussant ». Elle aurait également soulevé la victime contre sa volonté et l’aurait emportée, lui aurait attrapé la tête et l’aurait forcée à marcher dans le couloir et l’aurait empêchée de partir.

Le mandat d’arrêt précise également que la victime a fini par s’éloigner de Watkins et a déclenché l’alarme incendie. La police et les pompiers sont intervenus et ont soigné la victime pour ses blessures, qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Selon le rapport d’incident de la police publié mardiUn policier de l’USC s’est rendu à Lincoln Street peu avant 3 heures du matin samedi pour une alarme incendie et a vu un groupe d’individus courir vers le parking. L’agent a également entendu « quelqu’un crier à l’aide », selon le rapport. L’agent a vu une personne penchée sur le rebord du troisième niveau du garage crier à l’aide, et une autre personne la retenant.

La victime était « visiblement bouleversée », selon le rapport. Elle a déclaré à la police qu’elle s’était disputée avec Watkins, 20 ans, et qu’elle « tentait de s’éloigner d’elle ».

La victime a déclaré qu’elle s’était rendue au 650 Lincoln pour voir sa « meilleure amie » et a pointé Watkins du doigt. Plus tard, la victime se trouvait au deuxième étage pour aider une amie malade, a-t-elle déclaré à la police.

Watkins est revenue et l’a confrontée parce qu’elle pensait que la victime « la trompait », a déclaré la victime à la police.

Bien que la victime ait d’abord déclaré à la police à plusieurs reprises que Watkins l’avait frappée, elle a déclaré plus tard que Watkins ne l’avait pas frappée, selon le rapport.

Watkins a déclaré à la police qu’elle était allée chercher la victime – qu’elle a décrite à la police comme sa « petite amie » – au deuxième étage pour l’emmener à sa voiture au quatrième étage.

Selon le rapport de police, Watkins a admis l’avoir « attrapée » et être sortie. Les deux sont ensuite retournées dans la chambre de Watkins pour laisser sortir son chien. Watkins a déclaré qu’en laissant sortir son chien, la victime a commencé à courir dans le parking et s’est hissée sur le rebord. Watkins a déclaré à la police qu’elle avait « enroulé ses deux bras autour » de la victime parce qu’elle pensait qu’elle allait sauter.

Les services médicaux d’urgence et la police ont parlé à toutes les parties et ont déterminé que la victime n’était pas suicidaire, selon le rapport de police.

Watkins a obtenu une caution personnelle de 30 000 $, à condition qu’elle n’ait aucun contact avec la victime et qu’elle reste à 1 000 mètres du domicile, du travail, de l’école et du lieu de culte de la victime, selon les dossiers judiciaires en ligne. Une autre condition mentionnée est « l’autorisation de voyager hors de l’État pour des matchs et des entraînements ».

Les dossiers judiciaires en ligne indiquent qu’une première comparution devant le tribunal pour Watkins a été fixée au 25 octobre, 10 jours avant le match d’ouverture de la saison 2024-25 de l’USC contre le Michigan à Las Vegas le 4 novembre.

« Nous pensons qu’une fois que tout le monde aura pleinement compris ce qui s’est passé, cela finira par être un malentendu », a déclaré l’avocat de Watkins, Todd Rutherford, a déclaré à WLTX samedi« Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’Ashlyn n’a agressé personne et n’a kidnappé personne. »

Les Gamecocks se rendront à la Maison Blanche pour célébrer leur championnat national 2024 mardi, bien qu’il ne soit pas certain que Watkins puisse y assister.